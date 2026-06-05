Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), son bülteninde 8 şirketin borçlanma aracı ihraç başvurularını onayladı. Burgan Finansal Kiralama, QNB Bank, Margün Enerji, İş Enerji Yatırımları, Oyak İnşaat, Çağdaş Faktoring, VDF Faktoring ve Sümer Varlık Yönetimi'ne milyarlarca liralık ve dolarlık tahvil ile finansman bonosu ihracı için izin verildi. En yüksek tutarlı onay ise yurt dışında 4 milyar dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edecek olan QNB Bank'a verildi.

1. BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

İhraç Türü: Tahvil/Finansman Bonosu

Nominal İhraç Tavanı: 4.000.000.000 TL

Satış Türü: Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı

İhraç Türü: Tahvil/Finansman Bonosu

Nominal İhraç Tavanı: 100.000.000 ABD Doları

Satış Türü: Yurt Dışı

Burgan Finansal Kiralama A.Ş.'nin, nitelikli yatırımcı ve tahsisli satış yöntemiyle 4 milyar TL tutarında, yurt dışı satış yöntemiyle ise 100 milyon dolar tutarında tahvil ve finansman bonosu ihraç etme başvurusu SPK tarafından onaylandı.

2. QNB BANK A.Ş.

İhraç Türü: Tahvil/Finansman Bonosu/Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı

Nominal İhraç Tavanı: 4.000.000.000 ABD Doları

Satış Türü: Yurt Dışı

QNB Bank A.Ş.'nin yurt dışı piyasalarda 4 milyar ABD doları tutarında tahvil, finansman bonosu ve sermaye benzeri borçlanma aracı ihraç etme başvurusu, SPK tarafından uygun bulundu.

3. MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

İhraç Türü: Yeşil/Sürdürülebilir Tahvil/Finansman Bonosu

Nominal İhraç Tavanı: 350.000.000 ABD Doları

Satış Türü: Yurt Dışı

Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yurt dışında gerçekleştirilecek 350 milyon ABD doları tutarındaki yeşil ve sürdürülebilir tahvil/finansman bonosu ihracı başvurusu, SPK tarafından onaylandı.

4. İŞ ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.

İhraç Türü: Tahvil/Finansman Bonosu

Nominal İhraç Tavanı: 250.000.000 ABD Doları

Satış Türü: Yurt Dışı

İş Enerji Yatırımları A.Ş.'nin yurt dışı satış yöntemiyle gerçekleştirmeyi planladığı 250 milyon ABD doları tutarındaki tahvil ve finansman bonosu ihracı, SPK tarafından onaylandı.

5. OYAK İNŞAAT A.Ş.

İhraç Türü: Tahvil/Finansman Bonosu

Nominal İhraç Tavanı: 10.000.000.000 TL

Satış Türü: Tahsisli

Oyak İnşaat A.Ş.'nin tahsisli satış yöntemiyle gerçekleştireceği 10 milyar TL tutarındaki tahvil ve finansman bonosu ihracı, SPK tarafından onaylandı.

6. ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.

İhraç Türü: Tahvil/Finansman Bonosu

Nominal İhraç Tavanı: 4.224.500.000 TL

Satış Türü: Nitelikli Yatırımcı

Çağdaş Faktoring A.Ş.'nin nitelikli yatırımcılara yönelik 4 milyar 224,5 milyon TL tutarındaki tahvil ve finansman bonosu ihracı başvurusu, SPK tarafından onaylandı.

7. VDF FAKTORİNG A.Ş.

İhraç Türü: Tahvil/Finansman Bonosu

Nominal İhraç Tavanı: 1.500.000.000 TL

Satış Türü: Nitelikli Yatırımcı

VDF Faktoring A.Ş.'nin nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle gerçekleştirmeyi planladığı 1,5 milyar TL tutarındaki tahvil ve finansman bonosu ihracı için SPK'dan onay çıktı.

8. SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.

İhraç Türü: Tahvil/Finansman Bonosu

Nominal İhraç Tavanı: 8.000.000.000 TL

Satış Türü: Nitelikli Yatırımcı

Sümer Varlık Yönetimi A.Ş.'nin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edeceği 8 milyar TL tutarındaki tahvil ve finansman bonosu başvurusu, SPK tarafından uygun bulundu.