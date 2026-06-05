Borsa İstanbul A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada hak kullanımı işlemleri kapsamında bir payda fiyat düzeltmesi gerçekleştirildiğini bildirdi.

Açıklamaya göre, Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AVPGY) paylarının fiyatında temettü ödemesi nedeniyle düzeltme yapıldı.

TEMETTÜ SONRASI TEORİK FİYAT 59,85 TL OLDU

Borsa İstanbul tarafından paylaşılan bilgilere göre AVPGY yatırımcılarına pay başına brüt 2,50 TL temettü dağıtımı gerçekleştirildi.

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Şirketin Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) statüsünde bulunması nedeniyle gelir vergisi stopaj oranı sıfır olarak uygulanırken, pay başına net temettü tutarı da 2,50 TL oldu.

Temettü ödemesinin ardından hissede oluşan teorik fiyat ise 59,85 TL olarak hesaplandı.

AVPGY temettü detayları

Pay başına brüt temettü: 2,50 TL

Pay başına net temettü: 2,50 TL

Temettü sonrası teorik fiyat: 59,85 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)