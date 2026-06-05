CNBC-e'de yer alan habere göre; dünyanın en büyük türev borsalarından CME Group'un Üst Yöneticisi (CEO) Terry Duffy, ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu'nun (CFTC) sürekli kripto vadeli işlemlerine izin vermesine sert tepki gösterdi.

Piper Sandler tarafından düzenlenen Global Exchange & Fintech Konferansı'nda konuşan Duffy, piyasada "perps" olarak bilinen sürekli vadeli işlem ürünlerinin finansal sistem açısından önemli riskler taşıdığını belirtti.

"GERÇEKLEŞMEYİ BEKLEYEN BİR FELAKET"

Yüksek kaldıraçlı işlemlerin spekülasyonu artıracağını savunan Duffy, söz konusu ürünler için "Bu gerçekleşmeyi bekleyen bir felaket" değerlendirmesinde bulundu.

Piyasalarda yatırım yerine spekülatif işlemlerin öne çıkmasının kimsenin yararına olmadığını söyleyen Duffy, sürekli vadeli işlemlerin uzun vadede piyasa istikrarını tehdit edebileceğini ifade etti.

COINBASE VE KALSHI HAZIRLIKLARINI AÇIKLAMIŞTI

Kripto para borsası Coinbase ile tahmin piyasası platformu Kalshi, geçen ay CFTC'den gerekli onayları aldıktan sonra kullanıcılarına sürekli kripto vadeli işlemleri sunacaklarını duyurmuştu.

Bu gelişmeyle birlikte ABD'deki yatırımcılar, ilk kez düzenlemeye tabi yerel platformlar üzerinden sürekli vadeli kripto işlemleri gerçekleştirebilecek.

SÜREKLİ VADELİ İŞLEMLER NEDEN TARTIŞILIYOR?

Sürekli vadeli işlemler, klasik vadeli kontratlardan farklı olarak belirli bir vade tarihine sahip olmuyor.

Bu sayede yatırımcılar pozisyonlarını kapatıp yeniden açmadan uzun süre taşıyabiliyor. Ancak bazı platformlarda kaldıraç oranlarının 50 kata kadar çıkabilmesi, düzenleyiciler ve piyasa uzmanlarının risk konusundaki endişelerini artırıyor.

SEKTÖR HİSSELERİNDE BASKI GÖRÜLDÜ

CFTC'nin kararının ardından yatırımcılar, yeni ürünlerin geleneksel türev piyasalarına rakip olabileceği beklentisiyle sektör hisselerinde satış yönlü pozisyon aldı.

Bu hafta CME Group, CBOE Global Markets ve Intercontinental Exchange hisselerinde baskı gözlendi. Piyasalarda sürekli vadeli işlemlerin ilerleyen dönemde geleneksel borsaların işlem hacminden pay alabileceği değerlendirmeleri öne çıkıyor.

CME İŞ MODELİNE ETKİSİ BEKLENMİYOR

Duffy, tüm eleştirilerine rağmen sürekli vadeli işlemlerin CME'nin faaliyetleri üzerinde önemli bir etki yaratmasını beklemediğini söyledi.

Şirket işlemlerinin yüzde 85 ila 90'ının kurumsal yatırımcılardan geldiğini belirten Duffy, sürekli vadeli işlemlerin daha çok bireysel yatırımcı kitlesine hitap ettiğini ifade etti.

Kurumsal yatırımcıların kullandığı geleneksel türev ürünlerin yerini almasının zor olduğunu vurgulayan Duffy, analistlerin de bu ürünlerin mevcut vadeli işlem piyasalarında kayda değer bir değişim yaratmasını beklemediğini dile getirdi.

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