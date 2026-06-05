Küresel piyasalar yeni güne yoğun veri gündemi ve Fitch'in Türkiye değerlendirmeleriyle başladı. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye için 2026 yıl sonu enflasyon beklentisini %25'ten %29,5'e yükseltirken, büyüme tahminini ise %3,6'dan %2,8'e düşürdü. Kurum ayrıca 2026 yıl sonu dolar/TL beklentisini 51 olarak revize etti.

Jeopolitik tarafta ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yaptığı görüşme çağrısına destek vererek savaşın sona ermesi gerektiğini söyledi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ise Hürmüz Boğazı'nın yönetimine ilişkin bölge ülkeleriyle görüşmeler yapılacağını açıkladı.

Merkez bankaları cephesinde Kansas City Fed Başkanı Jeff Schmid, ABD Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadele kapsamında faizleri sabit tutma veya artırma seçenekleri arasında değerlendirme yaptığını belirtti. IMF ise petrol fiyatlarının baz senaryoların üzerinde kalmaya devam ettiğini ancak enerji piyasalarında oynaklığın sürdüğünü ifade etti.

Yurt içinde bugün açıklanacak TÜFE verisi, küresel tarafta ise ABD tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı rakamları piyasaların odağında olacak. Borsa İstanbul'da güne yatay başlangıç bekleniyor.

ŞİRKET HABERLERİ

Borsa İstanbul'da 4 haziran tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen bildirimlerden derlenen veriler şu şekilde;

ANHYT – Ocak – Mayıs döneminde prim üretimi %28 artışla 9,6 milyar TL’ye yükseldi.

ARSAN – Şirketin %27,50 iştiraki Akedaş Elektrik’in kullanacağı 368 milyon TL banka kredisine şirket oranı kadar kefalet verilmesine karar verildiği açıklandı.

ANELE – Şirketin, finans kuruluşları ile kredi yapılandırmalarının uzaması için görüşmelerinin devam ettiği açıklandı.

AKSGY – Şirketin %100 bağlı ortaklığı Akiş Global’in Almanya Berlin'de geliştirilecek yaklaşık 155 konutluk projeyi yürütecek Edge T82 B.V.'ye sermaye artırımı yoluyla %50 ortak olduğu, projenin yaklaşık 14,7 milyon euro sermaye ihtiyacının bulunduğu ve ortaklar payları oranında 3 yıla yayılmış şekilde finansman sağlayacağı açıklandı.

BASGZ – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 750 milyon TL’den 1,5 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK ve Bakanlık tarafından onaylandı.

BRSAN – Ayşe Ruhsan Emrem tarafından 140.640 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

BRKVY – ISCTR tarafından gerçekleştirilen 380,7 milyon TL’lik tahsili gecikmiş alacak portföy ihalesinin şirket tarafından kazanıldığı açıklandı.

ECOGR – Yurt dışında 300 milyon dolara kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

EKGYO – Nezih Park Bahçekent'nin projesinin yüklenicisi ile yapılan Sözleşmeye yapılan ek Protokol ile 861 milyon TL olan Asgari Şirket Payı Toplam Gelirinin 1,3 milyar TL’ye yükseldiği açıklandı.

EKGYO – 125 gün vadeli 4,9 milyar TL tutarında kira sertifikası ihraç edildi.

EKGYO – İstanbul Ümraniye Tepeüstü Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1. oturumunun gerçekleştiği açıklandı.

ENJSA – 40 milyon dolara kadar Yönetici Sorumluluk Sigortası’nın yenilendiği açıklandı.

FORTE – Havelsan tarafından yapılan ihalede şirketin 622.000 dolarla birinci olduğu ve sözleşme imzalandığı açıklandı.

GLCVY – ISCTR tarafından gerçekleştirilen 827,5 milyon TL’lik tahsili gecikmiş alacak portföy ihalesinin şirket tarafından kazanıldığı açıklandı.

ISCTR – Banka tarafından 318,1 milyon TL’lik tahsili gecikmiş alacak portföy ihalesinin Doğru Varlık tarafından kazanıldığı açıklandı.

KRVGD – Şirketin %100 bağlı ortaklığı Kervan USA LLC'nin ABD’de yapmış olduğu ürün ithalatları kapsamında ödenmiş bulunan gümrük vergilerinin düzenlemelerde yapılan değişiklikler kapsamında iadesi (3,6 milyon dolar) için başvuruda bulunulduğu ve sürecin devam ettiği açıklandı.

MEDTR – İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından açılan ihaleye şirketin katılım sağladığı açıklandı.

MEDTR – Isparta İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ihalenin 10,8 milyon TL bedelle şirket lehine sonuçlandığı açıklandı.

MAGEN – Yurt dışında 350 milyon dolara kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

QNBTR – 106,7 milyon dolar ve 76,1 milyon Euro olmak üzere 367 gün vadeli, 120 milyon dolar ve 5 milyon euro olmak üzere 734 gün vadeli ve 67 milyon dolar ve 11 milyon euro 1.101 gün olmak üzere sendikasyon kredisi sağlarken, kredinin maliyeti ABD Doları ve Euro cinsinden sırasıyla 367 gün için Sofr+%1,25 ve Euribor+%1,1, 734 gün için Sofr+%1,75 ve Euribor+%1,6 ve 1.101 gün için Sofr+%2 ve Euribor+ %1,8 olarak açıklandı.

QNBTR – Yurt dışında 371 gün vadeli 25,6 milyon euro tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

QNBTR – Yurt dışında 4 milyar dolara kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

POLHO – Yönetici Sorumluluk Sigortası’nın yenilendiği açıklandı.

PRZMA – VBTS kapsamında şirket paylarına 3 Temmuz’a kadar kredili işlem yasağı getirildi.

RGYAS – Şirketin %50 pay sahibi olduğu Feriköy Gayrimenkul Yatırım’da Euro Crescent Private ait %50oranındaki payların satın ilişkin sözleşme imzalandığı açıklandı.

SMRVA – 8 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

TURSG – Ocak – Mayıs döneminde prim üretimi %31 artışla 79,2 milyar TL’ye yükseldi.

THYAO – Air Europa yatırım sürecinin 2026 yılında tamamlanacağı açıklandı.

TRALT – Şirketin sanayi sicil belgesi kapsamında yürüttüğü üretim faaliyetleri için daha önce %25 kurumlar vergisine tabiyken dünkü düzenleme ile üretim faaliyetlerinden elde edilen kazançlara uygulanacak kurumlar vergisi oranı %12,5'e düşürüldüğü, düzenlemenin 2027 yılı ve sonrasındaki kazançlar için geçerli olacağı açıklandı.

TSKB – Saha Kurumsal ile Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi Sözleşmesi'nin 2 yıl süreyle yenilendiği açıklandı.

TSPOR – Futbolcu Sidny Lopes Cabral'ın 7 milyon euroya 5 yıllık transfer edildiği açıklandı.

VKGYO – İstanbul Şişli’deki 2.515 m 2 ’lik bina ve arsanın 1,7 milyar TL bedelle alındığı açıklandı.

YKBNK – 255,5 milyon dolar ve 482,2 milyon Euro olmak üzere 367 gün vadeli, 178 milyon dolar ve 65 milyon euro olmak üzere 734 gün vadeli ve 35,5 milyon dolar tutarında 1.101 gün olmak üzere sendikasyon kredisi sağlarken, kredinin maliyeti ABD Doları ve Euro cinsinden sırasıyla 367 gün için Sofr+%1,25 ve Euribor+%1,1, 734 gün için Sofr+%1,75 ve Euribor+%1,6 ve 1.101 gün için Sofr+%2 olarak açıklandı.

SERMAYE ARTIRIMLARI

BLCYT – Şirket sermayesinin 100 milyon TL’den %900 oranında bedelsiz oranında 900 milyon TL artışla 1 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.

IHLAS – Şirket sermayesinin 1,5 milyar TL’den %100 oranında bedelli olarak 1,5 milyar TL nakden artışla 3 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

SASA – Tahsisli sermaye artırımı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

ULUFA – Şirket sermayesinin 540 milyon TL’den %100 oranında bedelsiz olarak 540 milyon TL artışla 1,1 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

NAKİT TEMETTÜ HABERLERİ

AVPGY

Brüt temettü: 2,5000 TL

Net temettü: 2,5000 TL

Temettü verimi: %4,01

Dağıtım tarihi: 05.06.2026

Son kapanış: 62,35 TL

Temettü düşülmüş baz fiyat: 59,85 TL

SRVMA

Brüt temettü: 0,1882 TL

Net temettü: 0,1600 TL

Temettü verimi: %1,17

Dağıtım tarihi: 08.06.2026

SKBNK

Brüt temettü: 0,0640 TL

Net temettü: 0,0544 TL

Temettü verimi: %0,49

Dağıtım tarihi: 08.06.2026

PAY ALIM-SATIM HABERLERİ

Şirketlerin 4 haziran'da KAP'a gönderdiği pay alış-satış bildirimlerinden öne çıkanlar şu şekilde;

AHGAZ – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 105.000 adet pay 31,68 – 31,80 TL fiyat aralığından geri alındı.

ANELE – Psusula Portföy tarafından 88,50 – 99,95 TL fiyat aralığından 8.750.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %8,56’ya yükseldi.

BIGTK – Re Pie Yatırım Holding tarafından 22,60 TL fiyattan 175.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %14,18’e geriledi.

BOBET – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 250.000 adet pay 18,76 TL fiyattan geri alındı.

ENERY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 150.000 adet pay 8,79 – 8,81 TL fiyat aralığından geri alındı.

GEDIK – 364 gün vadeli 1 milyar TL tutarında bono ihraç edildi.

GSDHO – Marmara Capital tarafından 5,24 – 5,50 TL fiyat aralığından 5.837.341 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %10,37’ye yükseldi.

GLYHO – Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman tarafından 15,25 TL fiyattan 250.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %36,25’e yükseldi.

HEDEF – Pusula Portföy tarafından 106,30 – 108,00 TL fiyat aralığından 1.184.028 adet alış ve 175.000 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %9,37’ye yükseldi.

KGYO – Yönetim Kurulu Başkanı Orhun Kartal tarafından 12,14 – 12,38 TL fiyat aralığından 5.500.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %54,68’e geriledi.

MERCN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 24,50 TL fiyattan geri alındı.

NTHOL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 38,94 – 39,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

MERIT & NTHOL – NTHOL tarafından 16,53 – 16,80 TL fiyat aralığından 200.000 adet MERIT payı alınırken, NTHOL’ün MERIT’teki payı %70,95’e yükseldi.

PRZMA – Sibel Kuru Billurcu tarafından 1.220.000 adet payın Metin Kuru’ya devredildiği açıklandı.

PNSUT – 113 gün vadeli 11,8 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

SANEL – Ali Yıldırım tarafından 54,05 TL fiyattan 67.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %16,43’e geriledi.

TMPOL – Tera Portföy tarafından 30.000 adet alış ve 401.699 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %8,65’e geriledi.

Bugün genel kurulu olan şirketler: ALTNY, BASGZ, HRKET, IMASM, OZSUB, OZYSR, SELVA

Kaynak: Info Yatırım