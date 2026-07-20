Küresel piyasalarda jeopolitik gelişmeler ve merkez bankalarının para politikalarına ilişkin beklentiler yeni haftanın ilk işlem gününde fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Fitch Ratings'in Türkiye'nin kredi notunu teyit etmesi piyasalara destek verirken, İran-ABD gerilimi ve bu hafta açıklanacak TCMB ile Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararları yatırımcıların odağında yer alıyor. Borsa İstanbul'da ise güne yatay başlangıç beklentisi öne çıkıyor.

FITCH'TEN TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu BB- seviyesinde teyit etti. Kuruluş, düşük kamu borcu, büyük ve çeşitlendirilmiş ekonomi, benzer ülkelere göre yüksek kişi başına gelir, stres dönemlerinde sürdürülen dış finansman erişimi ve dayanıklı bankacılık sektörünü notu destekleyen başlıca unsurlar arasında gösterdi.

Fitch ayrıca Türkiye'de enflasyonun haziran ayındaki yüzde 32 seviyesinden 2026 sonunda yüzde 29,5'e, 2028 sonunda ise yüzde 18'e gerilemesini beklediğini açıkladı.

JEOPOLİTİK RİSKLER GÜNDEMDE

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın mutabakat zaptına uymamasının kendisi açısından önem taşımadığını belirtirken, ABD yönetimi İran'a yönelik son saldırı dalgasının tamamlandığını duyurdu.

İran ordusu ise Kuveyt'teki El-Adiri Kampı ile Ali es-Salem Hava Üssü'nde bulunan ABD askeri ekipmanlarını kamikaze İHA'larla hedef aldığını açıkladı. Kuveyt ordusu da hava savunma sistemlerinin saldırılara karşılık verdiğini bildirdi.

Jeopolitik gelişmelerin enerji fiyatları ve güvenli liman varlıkları üzerindeki etkisi yakından takip ediliyor.

GÖZLER MERKEZ BANKALARINDA

Haftanın en önemli gündem maddeleri arasında merkez bankalarının faiz kararları bulunuyor.

Yurt içinde bugün Piyasa Katılımcıları Anketi açıklanacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı ise perşembe günü belli olacak. Aynı gün Avrupa Merkez Bankası (ECB) da faiz kararını açıklayacak.

Öte yandan Moody's'in Türkiye değerlendirme raporunu 24 Temmuz tarihinde yayımlaması bekleniyor.

Asya tarafında ise Çin Merkez Bankası gösterge kredi faiz oranını beklentilere paralel şekilde sabit bırakırken, Japonya'da piyasalar tatil nedeniyle kapalı bulunuyor.

BORSA İSTANBUL'DA BEKLENTİ

Analistler, küresel piyasalardaki karışık görünüm ve yoğun veri gündemi nedeniyle Borsa İstanbul'da haftanın ilk işlem gününe yatay açılış beklendiğini ifade ediyor.

ŞİRKET HABERLERİ

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) 17 Temmuz 2026 tarihinde gönderdiği bildirimlerden öne çıkanlar şu şekilde;

Metgün Enerji – METEN – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 20 – 21 – 22 Temmuz’da İnfo Yatırım liderliğinde toplanacak.

Albayrak Hazır Beton – ALBTN.HE – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler Borsa’da Satış yöntemi ile 22 – 23 Temmuz’da toplanacak.

Masfen Enerji – MASFN – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 22 – 23 – 24 Temmuz’da toplanacak.

Kardemir Çelik – KARCL – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 22 – 23 – 24 Temmuz’da toplanacak.

AVGYO – Pay geri alım programının başlatılmasına ve 25.000.000 adet paya karşılık 415,5 milyon TL kaynak ayrılmasına karar verildiği açıklandı.

AKBNK – Yurt dışında 467 gün vadeli 50 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

ADESE – Şirketin, Konya’daki bürolarının ALBRK’ya 24 ay vadeli, Sat – Kirala - Geri Al yöntemi ile satılıp, hemen geri kiralanmasına, kira süresi sonunda geri alınmasına karar verildiği ve tapu devrinin tamamlandığı açıklandı.

EKGYO – Şirket tarafından geliştirilen projelerde 2026 yılında brüt 353.861 m² büyüklüğe sahip 2.598 adet bağımsız bölümün satışının gerçekleştirildiği ve 45,2 milyar TL ön satış geliri elde edildiği açıklandı.

ESCAR – 364 gün vadeli 1 milyar TL tutarında bono ihraç edildi.

GLCVY – GARAN tarafından gerçekleştirilen 233 milyon TL’lik portföyün tahsili gecikmiş alacak ihalesinin kazanıldığı açıklandı.

GARAN – Banka tarafından 2,1 milyar TL’lik tahsili gecikmiş alacak portföyünün 311 milyon TL’ye VYŞ’lere satıldığı açıklandı.

HALKB – 5 milyar dolara kadar GMTN programının kurulduğu ve ihraç yapmaya hazır hale getirildiği açıklandı.

ISCTR – Yurt dışında 500 milyon dolar tutarında Katkı Sermayeye Dahil Edilebilir Borçlanma Aracı İhraç edilmesine karar verildiği, ihracın 23 Temmuz’da tamamlanacağı açıklandı.

ISSEN – Üç yatırımcı tarafından açılan Genel Kurul’daki kararların iptali davasının mahkeme tarafından reddedildiği açıklandı.

QNBTR – Moddy’s tarafından şirketin kredi notunun teyit edildiği açıklandı.

RALYH – Şirket bağlı ortaklığı Ral Enerji’nin RES projesi kapsamında ÇED sürecinin başladığı açıklandı.

SKBNK – Nurdan Ortayatırtmacı tarafından 5.892.719 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

KRVGD – Şirketin, %100 pay sahibi olduğu Uçantay Gıda ile kolaylaştırılmış usulde birleşmesine kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

KTLEV – Şirketin, Bainbridge Gayrimenkul’de sahip olduğu payların %35’ini 55 milyon dolara T6 Gayrimenkul’e, %35’ini 65 milyon dolara Laran Gayrimenkul’e devredeceği açıklandı.

TSPOR – Futbolcu Cenk Özkacar’ın 1,8 milyon euroya transfer edildiği, futbolcu ile 3 + 1 yıllık sözleşme imzalandığı, futbolcuya 3 yıl için 3,7 milyon dolar garanti ücret ödeneceği açıklandı.

TSPOR – Futbolcusu Christ Ravynel Inao Oulai'nin Fiorentina’ya 30,0 milyon euroya satıldığı açıklandı.

YEOTK – Şirketin %75 bağlı ortaklığı Rey Renewable Energy ile Bluefield Solar Income Fund'ın proje şirketleri arasında GES anahtar teslimi inşasına yönelik sözleşmeler imzalandığı açıklandı.

ZOREN – Şirketin, %47,6 oranında iştirak ettiği Electrip Global Limited'in talep ettiği ikinci sermaye artırımına, payına düşen 5,1 milyon euroluk katkıyı mevcut sermaye tahsis öncelikleri doğrultusunda yapmama kararı aldığı açıklandı.

SERMAYE ARTIRIMLARI

ARMGD – Şirket sermayesinin 264,0 milyon TL’den %1.510 oranında bedelsiz olarak 4,0 milyar TL artışla 4,3 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildi.

PSDTC – Şirket sermayesinin 7,4 milyon TL’den %100 oranında bedelsiz olarak 7,4 milyon TL artışla 14,9 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.

NAKİT TEMETTÜLER

Şirket Brüt (TL) Net (TL) Temettü Verimi Dağıtım Tarihi KTLEV 0,0966 0,0821 %0,05 21.07.2026 TAVHL 1,8050 1,5342 %0,68 21.07.2026

PAY ALIM-SATIMLAR

Borsa İstanbul'da 17 Temmuz 2026 tarihinde şirketlerinden KAP'a gönderdiği pay alım-satım bildirimlerinden öne çıkanlar şu şekilde;

ALKLC – Tera Portföy tarafından 529.222 adet alış ve 395.917 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %10,06’ya yükseldi.

BIMAS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 200.000 adet pay 388,88 TL fiyattan geri alındı.

BOSSA – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.100.000 adet pay 6,70 – 7,20 TL fiyat aralığından geri alındı.

BOBET – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 500.000 adet pay 19,28 – 19,30 TL fiyat aralığından geri alındı.

JANTS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 95.618 adet pay 15,68 – 15,69 TL fiyat aralığından geri alındı.

TRALT – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 4.035.579 adet pay 49,34 – 50,30 TL fiyat aralığından geri alındı.

TRMET & TRALT – TRALT tarafından 116,70 – 119,80 TL fiyat aralığından 125.672 adet TRMET payı alınırken, TRALT’ın TRMET’teki payı %3,66’ya yükseldi.

TRENJ & TRALT – TRALT tarafından 92,10 – 93,35 TL fiyat aralığından 107.725 adet TRENJ payı alınırken, TRALT’ın TRENJ’deki payı %4,22’ye yükseldi.

VANGD & METRO – METRO tarafından 90,00 – 92,00 TL fiyat aralığından 50.000 adet VANGD payı satılırken, VANGD’nin METRO’daki payı %2,50’ye geriledi.

(İNFO YATIRIM)