Kuruluş, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 2,8, 2027 yılında ise yüzde 4,4 büyümesini beklediğini açıkladı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye ekonomisine ilişkin son değerlendirmesini yayımladı. Kuruluş, Türkiye'nin uzun vadeli yabancı para cinsinden kredi notunu "BB-", kredi notu görünümünü ise "durağan" olarak korudu.

KREDİ NOTUNU DESTEKLEYEN UNSURLAR SIRALANDI

Fitch, Türkiye'nin kredi notunun; düşük kamu borcu, büyük ve çeşitlendirilmiş ekonomi, "BB" not grubundaki ülkelere kıyasla yüksek kişi başına düşen gelir, stres dönemlerinde dış finansmana erişimini sürdürebilmesi ve dayanıklı bankacılık sektörü gibi faktörlerden destek aldığını belirtti.

Kuruluş, Türkiye ekonomisinin potansiyel büyüme oranını yüzde 4'e yakın olarak değerlendirirken, ekonominin 2026 yılında yüzde 2,8, 2027 yılında ise yüzde 4,4 büyümesini beklediğini bildirdi.

ENFLASYONDA DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ

Raporda, haziran ayında yüzde 32 seviyesinde bulunan yıllık enflasyonun, 2026 yıl sonunda yüzde 29,5'e gerilemesinin beklendiği ifade edildi.

REZERVLERDE TOPARLANMA ÖNGÖRÜSÜ

Fitch, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) fonlama maliyetini 300 baz puan artırması ve kredi büyümesini sınırlandırmaya yönelik adımlarının uluslararası rezervlerde toparlanmayı desteklediğini belirtti.

Kuruluş, brüt döviz rezervlerinin 2026 yıl sonunda 167 milyar dolara ulaşmasını beklediğini de açıkladı.

NOT ARTIŞI İÇİN DİKKAT ÇEKEN MESAJ

Fitch Ratings, dış finansman ihtiyacının kalıcı şekilde azalması, ülkenin dış tamponlarının güçlenmesi ve enflasyondaki düşüşü destekleyen sıkı para politikasının sürdürülmesine yönelik güvenin artması halinde Türkiye'nin kredi notunun yükseltilebileceğine işaret etti.

Kuruluşun değerlendirmesi, Türkiye ekonomisinde enflasyonla mücadele, rezerv birikimi ve makroekonomik dengelenme sürecinin kredi notu açısından yakından izlenmeye devam edeceğini ortaya koydu.