Borsa İstanbul'da şirketlerin pay geri alım programları 13-17 Temmuz haftasında da hız kesmedi. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamalara göre geçtiğimiz hafta 13 farklı şirket kendi paylarında geri alım gerçekleştirdi. Haftanın en yüksek hacimli geri alımı 12,38 milyon lot ile GSD Holding'den (GSDHO) gelirken, Türk Altın İşletmeleri (TRALT) ve Bossa (BOSSA) da milyonlarca lotluk alımlarla dikkat çekti.

HAFTANIN EN DİKKAT ÇEKEN GERİ ALIMLARI

Geçtiğimiz hafta açıklanan işlemlerde en yüksek tek günlük geri alım GSD Holding tarafından gerçekleştirildi. Şirket, 14 Temmuz'da 12.379.957 lot pay geri aldı.

Haftanın son işlem gününde ise Türk Altın İşletmeleri (TRALT) 4.035.579 lot kendi hissesini geri alırken, ayrıca TRMET paylarında 125.672 lot, TRENJ paylarında ise 107.725 lot alım gerçekleştirdi.

Hafta boyunca en düzenli geri alım yapan şirketlerden biri olan Bossa, dört farklı işlem gününde toplam 3.750.000 lot pay geri alımı yaptı.

GERİ ALIM YAPAN ŞİRKETLER

13 Temmuz Pazartesi

Şirket Geri alınan hisse adedi (lot) TRALT 400.000 AHGAZ 53.999 BIMAS 260.000 BALAT 6.576 BOSSA 250.000

14 Temmuz Salı

Şirket Geri alınan hisse adedi (lot) BOSSA 200.000 AHGAZ 50.000 ENERY 250.000 GSDHO 12.379.957 LOGO 48.918 ARSAN 3.570.600 BOBET 500.000

16 Temmuz Perşembe

Şirket Geri alınan hisse adedi (lot) BOSSA 2.200.000 AHGAZ 65.000 BALAT 3.000

17 Temmuz Cuma

Şirket Geri alınan hisse adedi (lot) BOSSA 1.100.000 TRALT 4.035.579 TRMET 125.672 TRENJ 107.725 BOBET 500.000 BIMAS 200.000 JANTS 95.618

PAY GERİ ALIMI NEDEN ÖNEMLİ?

Şirketler, pay geri alım programları kapsamında piyasadan kendi hisselerini satın alabiliyor. Geri alımlar; hisse fiyatındaki aşırı oynaklığın azaltılması, yatırımcı güveninin desteklenmesi ve şirket yönetiminin hisse değerine olan güvenini göstermesi açısından yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Ancak geri alım yapılması tek başına hissede yükseliş yaşanacağı anlamına gelmiyor.

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