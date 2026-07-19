Borsa İstanbul'da geçen hafta 13 şirket pay geri alımı yaptı. GSD Holding 12,38 milyon lotla zirvede yer alırken, TRALT ve Bossa da milyonlarca lot geri aldı.
Borsa İstanbul'da şirketlerin pay geri alım programları 13-17 Temmuz haftasında da hız kesmedi. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamalara göre geçtiğimiz hafta 13 farklı şirket kendi paylarında geri alım gerçekleştirdi. Haftanın en yüksek hacimli geri alımı 12,38 milyon lot ile GSD Holding'den (GSDHO) gelirken, Türk Altın İşletmeleri (TRALT) ve Bossa (BOSSA) da milyonlarca lotluk alımlarla dikkat çekti.
HAFTANIN EN DİKKAT ÇEKEN GERİ ALIMLARI
Geçtiğimiz hafta açıklanan işlemlerde en yüksek tek günlük geri alım GSD Holding tarafından gerçekleştirildi. Şirket, 14 Temmuz'da 12.379.957 lot pay geri aldı.
Haftanın son işlem gününde ise Türk Altın İşletmeleri (TRALT) 4.035.579 lot kendi hissesini geri alırken, ayrıca TRMET paylarında 125.672 lot, TRENJ paylarında ise 107.725 lot alım gerçekleştirdi.
Hafta boyunca en düzenli geri alım yapan şirketlerden biri olan Bossa, dört farklı işlem gününde toplam 3.750.000 lot pay geri alımı yaptı.
GERİ ALIM YAPAN ŞİRKETLER
13 Temmuz Pazartesi
|Şirket
|Geri alınan hisse adedi (lot)
|TRALT
|400.000
|AHGAZ
|53.999
|BIMAS
|260.000
|BALAT
|6.576
|BOSSA
|250.000
14 Temmuz Salı
|Şirket
|Geri alınan hisse adedi (lot)
|BOSSA
|200.000
|AHGAZ
|50.000
|ENERY
|250.000
|GSDHO
|12.379.957
|LOGO
|48.918
|ARSAN
|3.570.600
|BOBET
|500.000
16 Temmuz Perşembe
|Şirket
|Geri alınan hisse adedi (lot)
|BOSSA
|2.200.000
|AHGAZ
|65.000
|BALAT
|3.000
17 Temmuz Cuma
|Şirket
|Geri alınan hisse adedi (lot)
|BOSSA
|1.100.000
|TRALT
|4.035.579
|TRMET
|125.672
|TRENJ
|107.725
|BOBET
|500.000
|BIMAS
|200.000
|JANTS
|95.618
PAY GERİ ALIMI NEDEN ÖNEMLİ?
Şirketler, pay geri alım programları kapsamında piyasadan kendi hisselerini satın alabiliyor. Geri alımlar; hisse fiyatındaki aşırı oynaklığın azaltılması, yatırımcı güveninin desteklenmesi ve şirket yönetiminin hisse değerine olan güvenini göstermesi açısından yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Ancak geri alım yapılması tek başına hissede yükseliş yaşanacağı anlamına gelmiyor.
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