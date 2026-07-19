Borsa İstanbul'da Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında 13-17 Temmuz haftasında 5 hisse için tedbir kararı açıklandı. Big Medya Teknoloji (BIGTK), Dünya Holding (DUNYH), İhlas Haber Ajansı (IHAAS), Beta Enerji ve Teknoloji (BETAE) ile Ceo Event Medya (CEOEM) paylarında bir ay süreyle açığa satış ve kredili işlem yasağı uygulanacak.

5 HİSSE İÇİN KREDİLİ İŞLEM YASAĞI KARARI

Borsa İstanbul'un Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında alınan kararlar doğrultusunda, 13-17 Temmuz haftasında toplam 5 hisse için tedbir uygulanmasına karar verildi.

13 Temmuz'da açıklanan kararlar kapsamında Big Medya Teknoloji A.Ş. (BIGTK), Dünya Holding A.Ş. (DUNYH) ve İhlas Haber Ajansı A.Ş. (IHAAS) payları, 14 Temmuz 2026 seans başından 13 Ağustos 2026 seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

16 Temmuz'da açıklanan karar doğrultusunda ise Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş. (BETAE) ile Ceo Event Medya A.Ş. (CEOEM) paylarında 16 Temmuz 2026 seans başından 14 Ağustos 2026 seans sonuna kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı uygulanacak.

TEDBİR KARARLARI NE ANLAMA GELİYOR?

VBTS kapsamında uygulanan kredili işlem yasağı, ilgili payların belirlenen süre boyunca kredili işlemlere ve açığa satış işlemlerine konu edilememesini ifade ediyor. Tedbirler, piyasalarda aşırı fiyat hareketlerinin ve volatilitenin kontrol altına alınmasına yönelik olarak uygulanıyor.

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