Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yayımladığı 2026/34 sayılı bültende bazı pay piyasalarında gerçekleştirilen işlemler ve sosyal medya paylaşımlarına ilişkin yürütülen incelemelerin sonuçlarını açıkladı. Kurul, çeşitli kişi ve hesaplar hakkında milyonlarca liralık idari para cezası uygulanmasına karar verirken, bazı yatırımcılara da 6 ay süreyle geçici işlem yasağı getirdi.

SPK bültenine göre, Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASUZU) pay piyasasına yönelik sosyal medya paylaşımları ve işlemleri nedeniyle Nebile Demir ile Fatih Kurtay'a ayrı ayrı 1.746.185 TL idari para cezası verildi. Ayrıca, noter onaylı vekaletname bulunmaksızın ASUZU paylarında işlem yaptıkları gerekçesiyle aynı kişilere ayrı ayrı 907.984 TL tutarında ek idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Kurul, ASUZU pay piyasasına ilişkin sosyal medya faaliyetleri ve işlemler kapsamında İsmail Nurettin Dalsaldı hakkında ise 9.161.689,66 TL idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

Öte yandan, Europen Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EUREN) pay piyasasına yönelik sosyal medya paylaşımları ve işlemler nedeniyle Ersin Kılıç ile Gülsüm Kılıç'a ayrı ayrı 8.878.298,07 TL idari para cezası kesildi.

SPK ayrıca, söz konusu incelemeler kapsamında tespit edilen sosyal medya içerikleriyle ilgili olarak içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi amacıyla Erişim Sağlayıcıları Birliği'ne gerekli bildirimlerin yapılmasına karar verdi.

Bültende yer alan diğer yaptırım kararları kapsamında, Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (IEYHO) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde makul şüphe bulunması nedeniyle Nusret Altınbaş, Mücahit Acaralp ve Çetin Genç hakkında 5 Haziran 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanacak.

Benzer şekilde, Turk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. (TRILC) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle Yunus Emre Battal hakkında da 5 Haziran 2026 tarihinden itibaren başlamak üzere 6 ay süreyle geçici işlem yasağı kararı alındı.