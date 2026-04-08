8 Nisan 2026 sabahı itibarıyla piyasalarda "Ateşkes Rüzgarı" esiyor. ABD ve İran arasında varılan iki haftalık geçici ateşkes haberiyle birlikte değerli metaller, enerji fiyatlarındaki düşüş ve dolardaki zayıflamanın etkisiyle sert bir yükselişe geçti.

ALTIN VE GÜMÜŞ ZİRVEYE KOŞUYOR

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla İran ile varılan 2 haftalık ateşkesi duyurmasıyla hareketlendi. Savaşın başından bu yana enerji maliyetleri ve enflasyon baskısıyla gerileyen değerli metaller, ateşkesle birlikte üzerindeki baskıyı atarak hızla toparlandı.

Özellikle petrol fiyatlarının yüzde 15'e yakın sert bir düşüşle 90 dolar bandına gerilemesi, enflasyon endişelerini azaltarak altını 3 haftanın zirvesine taşıdı.

8 NİSAN 2026 GÜNCEL DEĞERLİ METAL FİYATLARI

Ateşkes haberi sonrası piyasalardaki son rakamlar şöyle şekillendi:

Ons Altın: Yüzde 3 civarı artışla 4.812 - 4.843 USD seviyelerine yükseldi.

Gram Altın (TL): İç piyasada 6.910 TL seviyelerini görerek rekor tazeledi.

Çeyrek Altın: Yaklaşık 11.816 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

Ons Gümüş: Günün en çok kazandıranı olarak yüzde 6'lık artışla 77,44 USD bandına ulaştı.

Gram Gümüş (TL): Yaklaşık 109,37 TL seviyesinden alıcı buluyor.

Platin: Ateşkes sonrası yüzde 2,5 kazançla 2.030 USD seviyesine yerleşti.

Paladyum: Yükseliş trendine katılarak 1.538 USD civarında seyrediyor.

Analistler, iki haftalık bu ateşkes sürecinin kalıcı bir barışa dönüşüp dönüşmeyeceğinin emtia fiyatlarındaki yönü tayin edeceğini belirtiyor.