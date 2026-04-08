Söz konusu anlaşma, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hayata geçirilecek güneş enerjisi santrali projelerini kapsıyor. Projeler, 15 yıllık Yap-Devret-İşlet modeli çerçevesinde uygulanacak.

Açıklamaya göre projelerin toplam kurulu gücü yaklaşık 357,9 MWp seviyesinde olacak. Bu kapasitenin yaklaşık 186,5 MWp'lik kısmı İSDEMİR, 171,4 MWp'lik bölümü ise ERDEMİR projelerine ait olacak.

Toplam AC kurulu gücün ise yaklaşık 260 MWac olarak planlandığı ifade edildi.

Kurulacak santrallerin yıllık toplam elektrik üretiminin yaklaşık 707 GWh seviyesinde olması bekleniyor. Bu üretimin yaklaşık 370,93 GWh'lik kısmının İSDEMİR, 336,07 GWh'lik kısmının ise ERDEMİR projelerinden sağlanacağı öngörülüyor.

205 MİLYON DOLARLIK YATIRIM

Projelerin toplam yatırım bedeli KDV hariç yaklaşık 205 milyon dolar olarak açıklandı. Şirketin bu projeler kapsamında yıllık yaklaşık 55 milyon dolar gelir elde etmesi bekleniyor.