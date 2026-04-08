ABD ile İran arasında varılan iki haftalık ateşkes anlaşması, küresel piyasalarda risk iştahını artırdı. Donald Trump, Hürmüz Boğazı’nın tamamen açılması şartıyla ateşkesi kabul ettiklerini duyururken, İran tarafı da bu süreçte güvenli geçişlerin sağlanacağını açıkladı. Pakistan’ın arabuluculuğunda yürütülen sürecin cuma günü yeni bir aşamaya geçmesi bekleniyor.

Ateşkes kararının ardından piyasalarda iyimserlik öne çıkarken, yurt içinde ÇAYKUR’un kuru çay fiyatlarına ortalama yüzde 10 zam yapması dikkat çekti. Küresel tarafta ise gözler ABD’de açıklanacak FOMC tutanakları ve TÜFE verilerine çevrildi.

Analistler, ateşkesin etkisiyle Borsa İstanbul’da güne pozitif başlangıç beklerken, BİST100 endeksinde yukarı yönlü açılış öngörüyor.

BORSA İSTANBUL ŞİRKET HABERLERİ

AAGYO – Şirket payları yarın Borsa'da işlem görmeye başlayacak.

A1CAP – 182 gün vadeli 100 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

AGESA – Ocak – Mart döneminde prim üretimi %50 artışla 7,2 milyar TL’ye yükseldi.

ANHYT – Ocak – Mart döneminde prim üretimi %29 artışla 5,7 milyar TL’ye yükseldi.

AKBNK – Yurt dışında 1.101 gün vadeli 16 milyon sterlin tutarında borçlanma aracı ihracı bugün tamamlanacak.

BMSCH – Ahmet Rauf Mollaoğlu tarafından 930.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

BURCE – Şirketin, yatırım holding şirketine dönüştürülmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

DMSAS – Sermaye artırımından elde edilmesi beklenen fonun %50’nin finansal borçların azaltılması ve özkaynakların güçlendirilmesinde, %50’sinin ise işletme sermayesinde kullanılmasının planlandığı açıklandı.

EGEGY – Şirket portföyünde yer alan Modernyaka Projesi kapsamında, 13 adet dükkan satışının 437,9 milyon TL bedelle satıldığı açıklandı.

EUPWR – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 875 milyon TL’den 5 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

EUHOL – Ankara’daki 295 m 2 ’lik gayrimenkulün 59 milyon TL’ye satışının gerçekleştiği açıklandı.

EFORC – Şirket bağlı ortaklığı Efor Gübre’nin ÇAYKUR tarafından gerçekleştirilen Kömür ve Buhar Temini ihalelerini 361,5 milyon TL bedelle kazandığı açıklandı.

ISKPL – Abdullah Çeker tarafından 1.500.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

KONTR – JCR Avrasya tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kreti rating notunun B-(tr)’ye not görünümünün negatife düşürüldüğü açıklandı.

KLNMA – Bankanın %99,71 oranında pay sahibi olduğu bağlı ortaklığı tasfiye halinde Arıcak Turizm’in tasfiye sürecinin tamamlandığı, bankanın şirket ile ilişkisinin sona erdiği açıklandı.

KBORU – Bülent Karaman ve Mustafa Topgaç tarafından toplam 36.000.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

LIDER – 1 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

MARTI & NIBAS – VBTS kapsamında şirket paylarına 7 Mayıs’a kadar kredili işlem yasağı getirildi.

ORGE – Şirketin, Bayburt’ta inşası devam eden Bayburt – Gümüşhane Havalimanı Projesi'nin Genel Elektrik İşleri'nin yapımına yönelik olarak verdiği 11,7 milyon euroluk teklifin kabul edilmesi ardından sözleşme imzalandığı açıklandı.

QNBTR – 182 gün vadeli 2,5 milyar TL tutarında bono ihraç edildi.

KTLEV – Etimesgut şubesinin faaliyete başladığı açıklandı.

MEKAG – Şirketin %100 pay sahibi olduğu Meka İthalat’ın 1,7 milyon dolarlık sipariş aldığı açıklandı.

RAYSG – Ocak – Mart döneminde prim üretimi %10,65 artışla 11,2 milyar TL’ye yükseldi.

RGYAS – Şirketin %100 bağlı ortaklıkları Altunizade Gayrimenkul ile Kurtköy Gayrimenkul’ün şirket bünyesinde kolaylaştırılmış usulde birleşmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

SMRTG – Şirketin, Yerli Üretim Güneş Hücreleri tarafından gerçekleştirilen UVID testlerini başarı ile tamamlandığı açıklandı.

SDTTR – Şirketin %95 bağlı ortaklığı BKM Bursa’nın 1,9 milyon dolarlık sipariş aldığı açıklandı.

SMRFA – 1,1 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

TUKAS – 2 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

YIGIT – Behay Holding tarafından 14.724.500 adet payın, pay başına 27,50 TL fiyattan 1 alıcıya TAS’ta satışı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

YIGIT – Behay Holding tarafından 14.724.500 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

YKBNK – Yurt dışında 373 gün vadeli 75 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

YKSLN – Sermaye artırımından elde edilmesi beklenen fonun %80’nin borç ve tedarikçi ödemelerinde, %20’sinin ise işletme sermayesinde kullanılmasının planlandığı açıklandı.

ZERGY – Kocaeli’de yer alan taşınmazın pay satın alımı anlaşmasının gerçekleştirildiği ve tapu devir sürecinin başlatıldığı açıklandı.

SERMAYE ARTIRIMLARI

KTLEV – Şirket sermayesinin 2,1 milyar TL’den %238,16 oranında bedelsiz olarak 4,9 milyar TL artışla 7 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.

OSTIM – Şirket sermayesinin 590 milyon TL’den %35 oranında bedelsiz olarak 206,5 milyon TL artışla 796,5 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.

YKSLN – Şirket sermayesinin 500 milyon TL’den %100 oranında bedelli olarak 500 milyon TL nakden artışla 1 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildi.

NAKİT TEMETTÜ HABERLERİ

PAY ALIM-SATIM HABERLERİ

AVPGY – Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya tarafından 50,45 – 50,86 TL fiyat aralığından 30.000 adet pay alınırken şirket sermayesindeki payı %24,43’e yükseldi.

BALSU – BG Holding tarafından 16,27 TL fiyattan 20.850.000 adet pay Borsa dışından Genç Hayat Vakfı’na devredildiği açıklandı.

BLUME – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 130.000 adet pay 42,60 – 42,66 TL fiyat aralığından geri alındı.

DAGI – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 300.000 adet pay 5,79 – 5,80 TL fiyat aralığından geri alındı.

EFOR – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.400.000 adet pay 7,02 – 7,17 TL fiyat aralığından geri alındı.

GENKM – Macit Aydın tarafından 13,67 – 19,48 TL fiyat aralığından 961.022 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %29,90’a yükseldi.

GOKNR – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.380.644 adet pay 21,73 TL fiyattan geri alındı.

GLYHO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 620.118 adet pay 14,40 TL fiyattan geri alındı.

FORTE – Ebubekir Balıkçı tarafından 101,50 – 107,00 TL fiyat 279.231 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %14,36’ya geriledi.

KGYO – Hedef Portföy tarafından 10.000.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %10,67’ye yükseldi.

MAVI – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 250.000 adet pay 41,04 – 41,12 TL fiyat aralığından geri alındı.

OSMEN – 91 gün vadeli 270 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

RUBNS – Bank of America Corporation tarafından 46,33 – 46,79 TL fiyat aralığından 566.356 adet alış ve 175.482 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %5,13’e yükseldi.

Bugün genel kurulu olan şirketler: CCOLA, LIDER, MEGMT, ODINE, KLNMA

Kaynak: İnfo Yatırım