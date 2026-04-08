Akaryakıt fiyatlarına gelen peş peşe zamların ardından indirim beklentisi oluştu. ABD-İsrail ve İran arasında 28 Şubat'ta başlayan savaşla birlikte yükseliş trendine giren petrol fiyatlarında yön değişti. Dün açıklanan geçici ateşkes kararı, enerji piyasalarında dengeleri bir anda tersine çevirdi.

Savaşın başından bu yana benzin yüzde 8,41, motorin yüzde 41, LPG ise yüzde 15,5 oranında zamlanmıştı.

PETROLDE SERT GERİ ÇEKİLME

ABD, İsrail ve İran'ın geçici ateşkes konusunda anlaşması ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağı beklentisi, petrol fiyatlarında sert düşüşe yol açtı.

Arz endişelerinin azalmasıyla birlikte Brent petrol fiyatı yaklaşık yüzde 15 gerilerken, savaş boyunca oluşan yükseliş trendi yerini hızlı bir geri çekilmeye bıraktı.

HÜRMÜZ'DEN İLK TANKER GEÇİŞ YAPTI

Ateşkesin ardından kritik bir gelişme de sahada yaşandı. Malezyalı enerji şirketi Petronas, kiralanan bir tankerin Hürmüz Boğazı'ndan geçerek Irak ham petrolüyle birlikte Johor'daki rafineriye doğru yola çıktığını duyurdu.

Bloomberg'in aktardığına göre tanker şu anda Umman Körfezi'nde bulunurken, geçiş izni alan yedi Malezya gemisinden biri olduğu belirtildi. Ayrıca bu gemilerin İran'ın uyguladığı geçiş ücretlerinden muaf tutulacağı ifade edildi.

AKARYAKITTA DEV İNDİRİM GÜNDEMDE

Petrol fiyatlarındaki sert düşüşün ardından akaryakıt fiyatlarında da dikkat çeken bir beklenti oluştu. Sektör kaynaklarına göre, gün içinde netleşecek veriler doğrultusunda benzin ve motorinde 10 liranın üzerinde indirim yapılması gündemde.

Son olarak benzine 65 kuruş, motorine ise 7 lira 82 kuruş zam yapılmıştı. İstanbul'da benzin fiyatı 63,25 TL, motorin ise 85,29 TL seviyelerinde bulunuyor.