Brent petrol fiyatlarındaki küresel dalgalanmalar, döviz kurlarındaki artışlar ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemelerinin etkisiyle milyonlarca araç sahibinin gündeminde kalmaya devam ediyor. İşte akaryakıt fiyatlarında son durum...

Global piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimlerin ardından vatandaşlar "Bugün benzin ne kadar?", "Motorin fiyatı kaç TL?", "Akaryakıt fiyatlarında son durum ne?" gibi sorulara yanıt arıyor.

MOTORİNE ZAM BEKLENİYOR

Pazar gecesinden itibaren geçerli olmak üzere akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına 7 lira 65 kuruşluk zam bekleniyor.

5 NİSAN 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 62.60 TL

Motorin litre fiyatı: 77.47 TL

LPG litre fiyatı: 34.99 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 62.45 TL

Motorin litre fiyatı: 77.32 TL

LPG litre fiyatı: 34.39 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 63.57 TL

Motorin litre fiyatı: 78.60 TL

LPG litre fiyatı: 34.87 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 63.85 TL

Motorin litre fiyatı: 78.87 TL

LPG litre fiyatı: 34.79 TL