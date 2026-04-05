Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketler ve vergilerdeki değişiklikler, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Son günlerde küresel petrol piyasasında yaşanan oynaklık ve iç piyasadaki kur baskısı, akaryakıt fiyatlarını yeniden gündeme taşıdı. Motorine 7 lira 65 kuruş zam beklenirken vatandaşlar "Motorin kaç TL", "Benzinin litre fiyatı kaç TL oldu?" sorularına yanıt arıyor. İşte 5 Nisan 2026 benzin, motorin ve LPG güncel fiyatları...
MOTORİNE ZAM BEKLENİYOR
Pazar gecesinden itibaren geçerli olmak üzere akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına 7 lira 65 kuruşluk zam bekleniyor.
5 NİSAN 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 62.60 TL
Motorin litre fiyatı: 77.47 TL
LPG litre fiyatı: 34.99 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 62.45 TL
Motorin litre fiyatı: 77.32 TL
LPG litre fiyatı: 34.39 TL
ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 63.57 TL
Motorin litre fiyatı: 78.60 TL
LPG litre fiyatı: 34.87 TL
İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 63.85 TL
Motorin litre fiyatı: 78.87 TL
LPG litre fiyatı: 34.79 TL