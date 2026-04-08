Brent petrol fiyatlarındaki küresel dalgalanmalar, döviz kurlarındaki artışlar ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemelerinin etkisiyle milyonlarca araç sahibinin gündeminde kalmaya devam ediyor. İşte akaryakıt fiyatlarında son durum...

Global piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimlerin ardından vatandaşlar "Bugün benzin ne kadar?", "Motorin fiyatı kaç TL?", "Akaryakıt fiyatlarında son durum ne?" gibi sorulara yanıt arıyor.

BENZİN VE MOTORİNE ZAM

Benzine 65 kuruş, motorin fiyatlarına ise 7 lira 82 kuruş zam geldi. Böylece motorinin litre fiyatı bazı illerde 90 liraya yaklaştı.

8 NİSAN 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin litre fiyatı: 63.25 TL

Motorin litre fiyatı: 85.29 TL

LPG litre fiyatı: 34.99 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin litre fiyatı: 63.10 TL

Motorin litre fiyatı: 85.14 TL

LPG litre fiyatı: 34.39 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 64.22 TL

Motorin litre fiyatı: 86.42 TL

LPG litre fiyatı: 34.87 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 64.50 TL

Motorin litre fiyatı: 86.70 TL

LPG litre fiyatı: 34.79 TL