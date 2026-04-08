Akaryakıt fiyatlarında dev bir artış yaşandı. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketler akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Son günlerde küresel petrol piyasasında yaşanan oynaklık ve iç piyasadaki kur baskısının ardından motorine 7 lira 82 kuruş benzine ise 65 kuruş zam geldi. Vatandaşlar şimdi "Benzinin litre fiyatı kaç TL oldu?", "LPG fiyatları ne kadar?" sorularına yanıt arıyor. İşte 8 Nisan 2026 benzin, motorin ve LPG fiyatlarında son durum...
Brent petrol fiyatlarındaki küresel dalgalanmalar, döviz kurlarındaki artışlar ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemelerinin etkisiyle milyonlarca araç sahibinin gündeminde kalmaya devam ediyor. İşte akaryakıt fiyatlarında son durum...
BENZİN VE MOTORİNE ZAM
Benzine 65 kuruş, motorin fiyatlarına ise 7 lira 82 kuruş zam geldi. Böylece motorinin litre fiyatı bazı illerde 90 liraya yaklaştı.
8 NİSAN 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzin litre fiyatı: 63.25 TL
Motorin litre fiyatı: 85.29 TL
LPG litre fiyatı: 34.99 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzin litre fiyatı: 63.10 TL
Motorin litre fiyatı: 85.14 TL
LPG litre fiyatı: 34.39 TL
ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 64.22 TL
Motorin litre fiyatı: 86.42 TL
LPG litre fiyatı: 34.87 TL
İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 64.50 TL
Motorin litre fiyatı: 86.70 TL
LPG litre fiyatı: 34.79 TL