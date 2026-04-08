Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını yayımladı. Verilere göre aylık bazda en yüksek reel getiri mevduat faizinde gerçekleşirken, birçok yatırım aracı yatırımcısına kaybettirdi.

MEVDUAT FAİZİ ZİRVEDE

Mart ayında aylık en yüksek reel getiri, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0,72, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 1,08 ile mevduat faizi (brüt) tarafından sağlandı. Böylece mevduat faizi, enflasyona karşı yatırımcısına en fazla kazandıran araç olarak öne çıktı.

DÖVİZ, ALTIN VE BORSA KAYBETTİRDİ

TÜİK verilerine göre mart ayında diğer yatırım araçları reel bazda kayıp yaşadı.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde dolar yüzde 1,14, euro yüzde 3,37, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 3,87, külçe altın yüzde 5,01 ve BIST 100 endeksi yüzde 8,77 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise dolar yüzde 0,79, euro yüzde 3,03, DİBS yüzde 3,53, külçe altın yüzde 4,68 ve BIST 100 endeksi yüzde 8,45 oranında reel kayıp verdi.

YILLIKTA ALTIN ÖNE ÇIKTI

Finansal yatırım araçları yıllık bazda değerlendirildiğinde ise en yüksek reel getiri külçe altında gerçekleşti. Altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 54,39, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 51,10 oranında yatırımcısına kazandırdı.

DİĞER ARAÇLARDA SINIRLI GETİRİ

Yıllık değerlendirmede Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde mevduat faizi (brüt) yüzde 4,20, DİBS yüzde 2,96 ve BIST 100 endeksi yüzde 0,27 oranında reel getiri sağladı. Euro yüzde 0,52, dolar ise yüzde 7,04 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi yüzde 1,98, DİBS yüzde 0,76 getiri sağlarken; BIST 100 endeksi yüzde 1,86, euro yüzde 2,64 ve dolar yüzde 9,02 oranında yatırımcısına kaybettirdi.