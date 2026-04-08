0,006 dolardan 3,84 dolara, oradan mahkeme salonlarına, oradan yeni zirvelere. XRP'nin hikayesi kripto tarihinin en sert iniş çıkışlarından birini barındırıyor.

Bugün 1,34 dolar civarında işlem gören XRP, geride bıraktığı on yılda tam dört farklı döngü yaşadı. Her döngü bir öncekinden farklı bir tetikleyiciyle başladı, her düşüş farklı bir sebeple geldi. Ancak tek bir şey değişmedi: XRP her seferinde geri döndü.

2013-2016: KİMSENİN BİLMEDİĞİ YILLAR

XRP'nin fiyat geçmişinde ilk yıl kapanışı 0,027 dolar seviyesindeydi; bu açılışa göre yüzde 464 artışa karşılık geliyordu. Ancak bu rakamlar o dönemde neredeyse kimsenin radarında değildi. XRP, Ripple ağı üzerinde sınır ötesi ödemeleri hızlandırmak için tasarlanmış bir araçtı ve büyük çoğunluk onu bir yatırım aracı olarak görmüyordu.

2013 - 2025 Yılları Arası XRP Market Hacmi:





2015 yılında Ripple, farklı ödeme ağları arasında birlikte çalışabilirliği sağlayan Interledger Protokolü'nü tanıttı. 2019'da ise Japonya ve Güney Kore arasındaki uluslararası para transferlerini hızlandırmak için testler başlatıldı; bu haber XRP fiyatına doğrudan yansıdı. Güneydoğu Asya, XRP'nin en aktif olduğu bölgeydi; bölgedeki ödeme altyapısının parçalı yapısı Ripple'ı bu coğrafyada cazip bir çözüm haline getiriyordu.

2017-2018: 36.000 DOLARLIK RÜYA

En dikkat çekici yükseliş 2017'nin sonlarında yaşandı. XRP, 0,01 doların altından Ocak 2018'de 3,84 dolarlık tüm zamanlar zirvesine fırladı; bu yüzde 36.000'i aşan bir kazanıma karşılık geliyordu.

2017 - 2018 Yılları Arası XRP Grafiği:





Ancak bu zirvesinin ardından XRP yüzde 90'ı aşan bir çöküş yaşadı; bu örüntü o dönemde pek çok altcoin'de tekrarlanan bir tablo haline geldi. 2018 yılı boyunca XRP, 0,25-0,50 dolar bandında sıkışıp kaldı. Balonun patlaması tüm kripto piyasasını etkilerken XRP özelinde bu yıkım daha da derin hissettirdi; zira zirve fiyatı diğer büyük coinlere kıyasla çok daha abartılı bir seviyeye ulaşmıştı.

2020-2021: SEC BOMBASI VE TERSİNE DÖNEN RALLİ

Aralık 2020'de ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu SEC, Ripple'a karşı XRP'nin kayıt dışı menkul kıymet olarak satıldığı iddiasıyla dava açtı. Haber piyasaya bomba gibi düştü. XRP fiyatı 0,70 dolardan 0,20 dolara kadar geriledi. Coinbase başta olmak üzere büyük borsalar XRP işlemlerini askıya aldı. Yatırımcıların bir kısmı panikle sattı.

Ancak ilginç olan bundan sonra yaşandı. XRP, devam eden hukuki belirsizliğe rağmen Nisan 2021'de 1,96 dolara yükseldi; ancak aynı dönemde Bitcoin ve Ethereum yeni tüm zamanlar zirvelerine ulaşırken XRP bu rallide belirgin biçimde geride kaldı. Yıl 0,84 dolar civarında kapandı.

2022: KRİPTO'NUN KARA YILI

Terra/LUNA ve FTX çöküşlerinin tetiklediği genel kripto piyasası baskısı XRP'yi de yıl sonunda 0,35 doların altına itti. Bu dönem XRP için çifte bir yük taşıyordu: hem sektör genelindeki korku hem de süregelen SEC davası. İki yıl boyunca XRP 0,30-0,70 dolar bandında hapsoldu.

2023: MAHKEME KARARI HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ

Temmuz 2023'te Yargıç Analisa Torres, halka açık borsalarda gerçekleştirilen programatik XRP satışlarının menkul kıymet işlemi sayılmadığına hükmetti. Karar fiyata anında yansıdı ve XRP yıl sonunu 0,63 dolar civarında kapattı.

Bu karar XRP için bir dönüm noktasıydı. Dört yıl boyunca piyasanın üzerinde sallanan hukuki belirsizlik perdesi aralanmıştı. Kurumsal yatırımcılar yeniden pozisyon almaya başladı.

2024-2025: YENİ ZİRVE, YENİ OLGUNLUK

2024 seçim sonrası rallisiyle birlikte XRP, 2025 başında 3,00 doları aşarak 2017'den bu yana en güçlü performansını sergiledi. 2025'te ise XRP 3,65 dolarlık yeni tüm zamanlar zirvesine ulaştı.

Dikkat çekici olan, 2017-2018 döngüsünden farklı olarak XRP'nin bu sefer zirve sonrasında anında çökmemesiydi. Analistler XRP'nin önceki tüm zamanlar zirvelerine yakın bir seviyede tam bir yıl boyunca güç koruduğunu ve bunun piyasa olgunluğunun yeni bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Kasım 2025'te spot XRP ETF'leri piyasaya çıktı ve lansmanından bu yana 1 milyar doları aşan net giriş sağladı. Aynı dönemde Ripple, ABD ulusal güven bankası lisansı için koşullu onay aldı.

NİSAN 2026: DÖNGÜ NEREDE?

Bugün XRP 1,34 dolar seviyesinde. Zirveden yüzde 63 aşağıda. Tarihsel örüntüye bakıldığında bu tür geri çekilmeler her zaman bir sonraki döngünün sessiz birikim fazını oluşturdu.

2026 yılı başında 2,00 dolarlık yedi yıllık direnç seviyesinin kırılması analistler tarafından önemli bir güç göstergesi olarak değerlendirildi. Bu seviye 2017'den bu yana pek çok ralliyi sınırlamış kritik bir tavan olma özelliği taşıyordu.

Önümüzdeki dönemde CLARITY Yasası'nın yürürlüğe girmesi, Ripple'ın bankacılık lisansı sürecinin tamamlanması ve RLUSD stabilcoin'inin büyümesi XRP için potansiyel katalizörler arasında sıralanıyor. Analistlerin önemli bir kısmı, ağ kullanımının gerçek bir ivme kazanması halinde 2026-2027 döneminde 5 doların üzerini gerçekçi bir hedef olarak görüyor.

XRP'nin hikayesi henüz bitmedi. Sadece bir sonraki bölümü bekliyor.