Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, İstanbul’da başlatılan bu uygulamanın büyük heyecan yarattığını ancak benzer bir adımın depremden etkilenen 11 il başta olmak üzere tüm Anadolu şehirlerinde atılması gerektiğini vurguladı.

Karslıoğlu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Anadolu üvey evlat değil. İstanbul'daki kredi duyurusu sonrası beklentimiz en üst seviyeye çıktı. Başta deprem bölgesi olan 11 ilimiz olmak üzere, bu desteğin tüm illere kademeli olarak yayılacağından eminiz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'un bu konuya el atacağına inanıyoruz."

"TABUT BİNALARDAN KURTULUŞ REÇETESİ"

Kentsel dönüşüm desteğinin sadece ekonomik bir hamle değil, hayati bir zorunluluk olduğunu belirten Karslıoğlu, "tabut" olarak nitelenen güvensiz yapılara dikkat çekti. Uygun faiz oranları sayesinde finansmana erişemeyen vatandaşların bilim ve fen kurallarına uygun, mühendislik hizmeti almış binalara geçebileceğini ifade etti. Bu hamlenin hem güvenli yaşam alanları oluşturacağını hem de inşaat sektörüne bağlı 200 farklı alt sektörü canlandıracağını dile getirdi.

İSTANBUL'DAKİ VATANDAŞLARA KRİTİK UYARI

Kredi paketinden yararlanacak İstanbullular için önemli bir tavsiyede bulunan DAİMFED Başkanı, sürecin sağlıklı ilerlemesi adına şu uyarıyı yaptı:

• Doğru Müteahhit Seçimi: Vatandaşların şantiye sistemine hakim, güvenilir müteahhitleri seçmeleri ve mutlaka profesyonel danışmanlık hizmeti almaları gerektiğini belirtti.

EKONOMİYE "CAN SUYU" ETKİSİ

%0,69 faiz oranını "muazzam bir rakam" olarak tanımlayan Karslıoğlu, inşaat sektörünün ekonominin lokomotifi olduğunu hatırlatarak; bu sistemin 11 ili de kapsayacak şekilde genişletilmesinin Türkiye genelinde ekonomik bir çığır açacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: Dünya