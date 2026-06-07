Google Haberler

7 Haziran 2026 güncel akaryakıt fiyatları açıklandı. İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin, motorin ve LPG kaç TL oldu? İşte son fiyatlar.

Akaryakıt fiyatları, araç sahipleri tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. 7 Haziran 2026 itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatları şehirler arasında farklılık gösterirken, motorin fiyatı bazı bölgelerde 67 TL seviyesinde bulunuyor.

7 HAZİRAN 2026 GÜNCEL MOTORİN, BENZİN, LPG FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 62,97 TL
Motorin: 66,33 TL
LPG: 31,99 TL

Çeyrek altın fiyatı! 7 haziran altında güncel rakamlar Çeyrek altın fiyatı! 7 haziran altında güncel rakamlar

İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 62,82 TL
Motorin: 66,20 TL
LPG: 31,39 TL

7 Haziran akaryakıt fiyatları! Benzin, motorin LPG ne kadar?, Görsel 1

Ankara'da akaryakıt fiyatları
Benzin: 63,92 TL
Motorin: 67,45 TL
LPG: 31,97 TL

7 Haziran akaryakıt fiyatları! Benzin, motorin LPG ne kadar?, Görsel 2

İzmir'de akaryakıt fiyatları
Benzin: 64,20 TL
Motorin: 67,72 TL
LPG: 31,79 TL

AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıt Tipi Fiyat
Motorin 66.31
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 62.95
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler) 41.1
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 54.13
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 43.91
Gazyağı 70.38
Tüm Akaryakıt Fiyatları

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları; Akdeniz piyasasında yayımlanan işlenmiş petrol ürünleri fiyatları ile döviz kurundaki değişimler baz alınarak hesaplanıyor. Rafineri çıkış fiyatına ÖTV, EPDK payı ve KDV'nin eklenmesiyle pompa satış fiyatı oluşuyor.

Güncel fiyatlara göre en yüksek benzin fiyatı İzmir'de 64,20 TL, en yüksek motorin fiyatı ise 67,72 TL ile yine İzmir'de görülüyor. LPG fiyatları ise şehirler arasında 31-32 TL bandında seyrediyor.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Para ödemeden lotunuz artacak! Bedelsiz onayı bekleyen şirketlerPara ödemeden lotunuz artacak! Bedelsiz onayı bekleyen şirketler
Altın ve doları olan bu veriye bakacak! Fed için 3 indirim tahminiAltın ve doları olan bu veriye bakacak! Fed için 3 indirim tahmini

Google Haberler