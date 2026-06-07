Akaryakıt fiyatları, araç sahipleri tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. 7 Haziran 2026 itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatları şehirler arasında farklılık gösterirken, motorin fiyatı bazı bölgelerde 67 TL seviyesinde bulunuyor.

7 HAZİRAN 2026 GÜNCEL MOTORİN, BENZİN, LPG FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 62,97 TL

Motorin: 66,33 TL

LPG: 31,99 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 62,82 TL

Motorin: 66,20 TL

LPG: 31,39 TL

Ankara'da akaryakıt fiyatları

Benzin: 63,92 TL

Motorin: 67,45 TL

LPG: 31,97 TL

İzmir'de akaryakıt fiyatları

Benzin: 64,20 TL

Motorin: 67,72 TL

LPG: 31,79 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları; Akdeniz piyasasında yayımlanan işlenmiş petrol ürünleri fiyatları ile döviz kurundaki değişimler baz alınarak hesaplanıyor. Rafineri çıkış fiyatına ÖTV, EPDK payı ve KDV'nin eklenmesiyle pompa satış fiyatı oluşuyor.

Güncel fiyatlara göre en yüksek benzin fiyatı İzmir'de 64,20 TL, en yüksek motorin fiyatı ise 67,72 TL ile yine İzmir'de görülüyor. LPG fiyatları ise şehirler arasında 31-32 TL bandında seyrediyor.