Tütün ürünlerinde yaşanan son fiyat güncellemesiyle birlikte bir sigara grubundaki sigaraların satış fiyatları yeniden yükseldi. Yeni tarifede paket başına 5 ila 10 TL arasında değişen zamlar dikkat çekti.

EN UCUZ SİGARA 110 TL'YE YÜKSELDİ

Güncellenen fiyat listesine göre sigara grubundaki en düşük fiyatlı sigara 110 TL'ye yükselirken, en yüksek fiyatlı ürünün satış fiyatı ise 130 TL oldu.

Şirket, son fiyat artışını 18 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirmişti. Yeni zamlı fiyatlar ise 6 Haziran 2026 tarihi itibarıyla uygulanmaya başlandı.

ZAMLAR SEKTÖR GENELİNE YAYILDI

Fiyat güncellemesi, sigara sektöründe son dönemde yaşanan zam sürecinin devamı niteliğinde oldu. Kısa süre önce piyasadaki diğer büyük üreticilerin ürünlerine de zam yapılırken, birçok sigara markasında fiyatlar 105 TL ile 120 TL aralığına yükselmişti.

Son düzenlemeyle birlikte sigara fiyatlarındaki yükseliş trendi sürerken, ürünlere göre değişmekle birlikte 5 ila 10 TL arasında fiyat artışı uygulandı. Böylece sektördeki son fiyat güncellemelerinin ardından birçok sigara markasının satış fiyatı üç haneli seviyelere ulaştı.

Kaynak: YeniÇağ