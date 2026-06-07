Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu hafta ekonomi ve tarım sektörünü yakından ilgilendiren düzenlemeler görüşülecek. Genel Kurul'da ele alınacak torba kanun teklifinde tarım arazilerinin korunması, elektrik-su-doğal gaz bağlantıları, kooperatiflerin arazi edinimi ve şeker pancarı üretimine yönelik önemli maddeler bulunuyor.

TARIM ARAZİLERİNDE YENİ DÖNEM

Teklife göre tarım arazileri üzerinde kooperatiflerin mülkiyet ve sınırlı ayni hak edinmeleri yasaklanacak. Tarımsal amaçlı faaliyet gösteren kooperatiflerin arazi edinimi ise Tarım ve Orman Bakanlığı iznine bağlı olacak.

Tarım arazilerinde planlara aykırı kullanım tespit edilmesi halinde, bozulan arazinin her metrekaresi için 2 bin 500 TL idari para cezası uygulanacak.

KAÇAK YAPILARA ELEKTRİK, SU VE DOĞAL GAZ VERİLMEYECEK

Düzenlemeyle izin alınmadan yapılan yapı ve tesislere elektrik, su ve doğal gaz aboneliği bağlanamayacak.

Kurala aykırı işlem yapan kurum ve kuruluşlara her abone için 100 bin TL idari para cezası uygulanması öngörülüyor.

ELEKTRİK VE ENERJİ YATIRIMLARINA İLİŞKİN DÜZENLEME

Teklifte ayrıca Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen bazı projelerde süre uzatımına gidilmesine yönelik hükümler de yer alıyor.

ŞEKER PANCARINDA YENİ KURALLAR

Kanun teklifine göre sözleşmesiz ve izinsiz şeker pancarı ekimi yapılamayacak. Şirketlerin belirlenen ekim alanları dışından pancar temin etmesi de izne tabi olacak.