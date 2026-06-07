Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK), vergi kaybı ve kaçağıyla mücadelede yapay zeka destekli yeni bir uygulamayı hayata geçirmeye hazırlanıyor. Bu yıl içinde devreye alınması planlanan "Bilinç Platformu" ile mükellefler, vergisel risklerini denetim veya ceza sürecine girmeden önce görebilecek.

VERGİ RİSKLERİ SAYISAL SKORLARLA GÖSTERİLECEK

VDK tarafından geliştirilen ve web uygulaması olarak hizmet verecek Bilinç Platformu, mükelleflerin vergi risklerini doğrudan görüntüleyebilmesini sağlayacak. Sistem kapsamında ilk aşamada 150'den fazla kural bazlı vergi analizi ve vergisel konulara odaklanan makine öğrenmesi senaryoları kullanılacak.

Platform üzerinden mükelleflere risk puanları verilecek ve yüksek risk taşıyan işlemler için rehberlik sunulacak. Böylece mükellefler olası hatalarını denetim süreci başlamadan önce tespit ederek gerekli adımları atabilecek.

KAYIT DIŞI İŞLEMLER DE İZLENECEK

Sisteme, 2024 yılında geliştirilen Büyük Kayıt Dışılık Çerçevesi de entegre edilecek. Bu kapsamda parasal hareketler üzerinden tespit edilen riskli işlemler mükelleflerin bilgisine sunulacak.

Mükellefler gerçekleştirdikleri işlemlerin risk durumunu görebilecek ve kayıt dışılıkla mücadelede yeni bir dijital denetim mekanizması oluşturulacak.

KARŞI TARAF RİSKİ DE GÖSTERİLECEK

Platformda sahte belge kullanımına ilişkin riskler de yer alacak. Kuruluş Gözetimli Analiz (KURGAN) Sistemi verileri kullanılarak mükelleflerin ticaret yaptığı şirketlerden kaynaklanan riskler "karşı taraf riski" olarak paylaşılacak.

Böylece işletmeler yalnızca kendi işlemlerini değil, ticari ilişki içinde oldukları firmalardan doğabilecek riskleri de önceden görebilecek.

VERGİ DENETİMİNDE YENİ YAKLAŞIM

Bilinç Platformu ile klasik denetim anlayışının ötesine geçilerek "denetim sonrası müdahale" yerine "denetim öncesi bilinçlendirme" modelinin uygulanması hedefleniyor.

Sistem üzerinden talepte bulunan mükelleflere rehberlik sağlamak amacıyla vergi müfettişleri de görevlendirilebilecek.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni sistemle vergi denetiminde önleyici yaklaşımın güçleneceğini belirterek, "Bu yaklaşımla mükelleflerimizin hem vergisel bilinç düzeyini artırmayı hem de haklarını korumayı amaçlıyoruz. Vergi bilincini artırırken şeffaflığı sağlayacak ve mükellefler için denetim maliyetini en aza indireceğiz." ifadelerini kullandı.