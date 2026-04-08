ABD dolarının merkez bankası rezervlerindeki payı son 32 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 57'ye gerilerken, altın rezervleri stratejik bir yükselişe geçti. Analistler, bu durumu geçici bir yatırım trendi değil, "yeni bir parasal düzenin başlangıcı" olarak tanımlıyor.

BRICS+ ALTIN STOKLARINI KATLIYOR

Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin gibi ülkelerden oluşan BRICS+ bloğu, küresel altın rezervlerinin %17,4'ünü elinde tutuyor.

Toplam Varlık: 6 bin tonu aşmış durumda.

Liderler: Rusya (2.336 ton) ve Çin (2.298 ton) rezervlerin %74'ünü kontrol ediyor.

Alım Hızı: Sadece 2025'in ilk 9 ayında bu ülkeler 91 milyar dolar değerinde (663 ton) altın biriktirdi.

DOLAR NEDEN ZAYIFLIYOR?

EBC Financial Group analisti Michael Harris'e göre, doların payındaki düşüşün arkasında iki ana neden var:

Yaptırım Korkusu: Ukrayna savaşı sonrası Rusya'nın 300 milyar dolarlık rezervinin dondurulması, ülkeleri "dondurulamayacak bir varlık" olan altına yöneltti.

Çeşitlendirme: Merkez bankalarının %73'ü önümüzdeki 5 yıl içinde doların payının azalacağına inanıyor.

ONS ALTIN İÇİN 6 BİN DOLAR BEKLENTİSİ

Merkez bankalarının fiyatlardan bağımsız ve tek yönlü alımları, altın fiyatları için "çelikten bir taban" oluşturdu. Dev bankalar, ons altın için 5.400 - 6.300 dolar bandını değerlendirmeye başladı. 2025'te %60 yükselen ons altının, geri çekilmelerinin sınırlı kalacağı ve yapısal desteğin süreceği öngörülüyor.

KRİTİK OYUNCU: SUUDİ ARABİSTAN

Rezervlerinde 323 ton altın bulunan Suudi Arabistan, piyasanın "kapalı kutusu" olarak görülüyor. Eğer Suudi yönetimi mevcut %2,6'lık altın payını %5'e çıkarma kararı alırsa, bu tek başına küresel talebi patlatacak bir hamle olarak değerlendiriliyor.

SONUÇ: YENİ BİR PARASAL DÜZEN

Merkez bankalarının altına olan talebi, küresel maden arzının yüzde 20'sine denk geliyor. Çin'in sigorta fonlarına altın izni vermesi ve jeopolitik risklerin (Hürmüz Boğazı ve Orta Doğu) sürmesiyle, altının rezervlerdeki payı yüzde 10'dan yüzde 23'ün üzerine fırladı. Bu değişim, doların mutlak hakimiyetinin zayıfladığı çok kutuplu bir finans dünyasına işaret ediyor.

Kaynak: Dünya

