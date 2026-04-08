Dünya Bankası'nın güncel projeksiyonlarına göre, Türkiye ekonomisinin büyüme hızında yavaşlama bekleniyor. Raporda yer alan yeni tahminler şu şekilde gerçekleşti:

2026 Yılı Tahmini: Yüzde 3,7'den yüzde 2,8'e düşürüldü.

2027 Yılı Tahmini: Yüzde 4,4'ten yüzde 3,7'ye çekildi.

İMALAT SANAYİ VE TEKNOLOJİ RİSKİ

Raporda Türkiye’nin son yıllardaki yüksek büyüme performansı, küresel pazarlara entegrasyonu ve yoksulluğun azaltılmasındaki başarısı "önemli ilerlemeler" olarak nitelendirildi. Ancak büyümenin niteliğine ilişkin ciddi bir uyarı yapıldı:

"İmalat sanayi ihracatında yüksek teknolojili ürünlerin payı, son on yılda yüzde 5 seviyesinde yatay seyretti. Bu durum, Türkiye’nin daha ileri teknolojiye dayalı bir üretim modeline geçiş için ek adımlar atması gerektiğini göstermektedir."

YOL HARİTASI: 2030 STRATEJİSİ VE YAPISAL REFORMLAR

Dünya Bankası, Türkiye’nin "yüksek gelirli ülke" hedefine ulaşabilmesi için 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'nin önemli bir yol haritası sunduğunu vurguladı. Raporda, bu hedeflere ulaşılabilmesi için şu yapısal unsurların altı çizildi:

Teknoloji Adaptasyonu: Sadece teknoloji geliştirmeye değil, mevcut teknolojilerin sanayiye hızlı adaptasyonuna odaklanılmalı.

Becerilerin Artırılması: İş gücü niteliğinin yükseltilmesi ve küresel değer zincirleriyle entegrasyonun derinleştirilmesi.

Eşit Rekabet Koşulları: Tüm firmalar için adil ve şeffaf bir rekabet ortamının sağlanması.

Makroekonomik İstikrar: Finansmana erişimin kolaylaştırılması ve ekonomik açıklığın korunması.

GELECEK BEKLENTİLERİ

Dünya Bankası analistleri, Türkiye’nin güçlü özel sektör yapısının bir avantaj olduğunu ancak sürdürülebilir büyüme için makroekonomik istikrarın güçlendirilmesinin şart olduğunu ifade etti. Türkiye'nin yüksek teknoloji sıçramasını gerçekleştirememesi durumunda büyüme potansiyelinin sınırlı kalabileceği uyarısında bulunuldu.

Türkiye'nin 2020-2023 yılları arasındaki büyüme verileri şu şekildedir:

2020: %1,9 (Pandemi etkisiyle dünyada pozitif ayrışma)

2021: %11,4 (Pandemi sonrası ihracat ve talep patlamasıyla rekor büyüme)

2022: %5,5 (İç tüketim ve sanayi üretimi odaklı büyüme)

2023: %4,5 (Deprem felaketine rağmen korunan dirençli büyüme)

Kaynak: Dünya