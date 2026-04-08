Solana Mart 2020’de 0,22 dolar ile işlem görmeye başladı ve beş yıldan kısa bir sürede 295 dolarlık zirveye ulaştı. Bu süreçte ağ çöktü, en büyük ortağı iflas etti, fiyat neredeyse sıfıra yaklaştı. Yine de Solana her seferinde geri döndü. İşte bu döngünün tamamı.

2020: KİMSENİN BİLMEDİĞİ BAŞLANGIÇ

Solana Mart 2020’de token başına yalnızca 0,22 dolar değerle piyasaya çıktı. O dönemde ne büyük bir yatırımcı kitlesi vardı ne de ana akım medyada yer bulabiliyordu. Ağın iddiası netti: saniyede 65.000 işlem kapasitesi, Bitcoin’in yüzde biri kadar işlem ücreti. Ama bunu dinleyen çok azdı.

2020 yılı sonuna gelindiğinde SOL fiyatı 1 doları aşmıştı. Mütevazı bir başlangıç, ancak ileride geleceklerin habercisiydi.

2021: NFT VE DEFİ ÇILGINLIĞI

2021 boğa koşusu, NFT lansmanları ve DeFi’nin benimsenmesiyle birlikte SOL’u tek yılda yüzde 11.000’in üzerinde artışla 260 dolara taşıdı. Bu rakamlar o dönemde kripto tarihinin en çarpıcı yükselişlerinden biri olarak kayıtlara geçti.

Degenerate Ape Academy NFT koleksiyonu Ağustos 2021’de lansmanından yalnızca sekiz dakika içinde satıldı ve 5,9 milyon dolarlık hacim oluşturdu. Bu çılgınlık SOL fiyatını kısa sürede 63 dolarlık yeni bir zirveye taşıdı. Yıl sonunda SOL 170 dolar civarında kapandı. Solana artık kripto dünyasının en çok konuşulan projelerinden biriydi.

2022: FTX BOMBASI VE YÜZDE 97’LİK ÇÖKÜŞ

2022 Solana için tam anlamıyla bir kabus yılıydı. Ağ dokuz büyük kesinti yaşadı ve kurumsal güven ciddi biçimde sarsıldı. Ancak asıl darbe Kasım 2022’de geldi.

FTX’in çöküşüyle birlikte bağlı ticaret firması Alameda Research büyük SOL pozisyonlarını tasfiye etmek zorunda kaldı. Bu durum fiyatı günler içinde yaklaşık 30 dolardan 13 doların altına indirdi. SOL Aralık 2022’de 8,13 dolar ile dibe vurdu; bu tüm zamanlar zirvesinden yaklaşık yüzde 97’lik bir çöküşe karşılık geliyordu. Ağın sürdürülebilirliği geniş çapta sorgulanmaya başlandı.

O dönemde pek çok analist Solana’nın bitmekte olduğunu yazdı. Bazı büyük borsalar SOL işlemlerini kısıtladı. Sosyal medyada “Solana öldü” başlıkları dolaşıyordu.

2023: YÜZDE 997’LİK TOPARLANMA

Çöküşün tam ortasında çekirdek geliştirici topluluğu aktif kalmaya devam etti. Ocak 2023’teki BONK memecoin havadan dağıtımı günlük aktif cüzdan sayısını kayda değer biçimde artırdı.

Asıl dönüm noktası Eylül 2023’te geldi. Visa, Solana ağı üzerinden canlı USDC ödemelerini başlattığını duyurdu. Bu, zincirin tarihindeki en önemli kurumsal güvenilirlik sinyallerinden biri olarak değerlendirildi. Piyasa bu habere anında tepki verdi.

SOL 2023 yılını yaklaşık 109 dolar seviyesinde kapattı; bu yıl başındaki 9 dolar seviyesinden yaklaşık yüzde 997’lik bir artışa karşılık geliyordu.

2024: MEMECOİN SÜPER DÖNGÜSÜ

Pump.fun 2024’ün başında piyasaya çıktı ve Solana üzerinde token başlatmayı son derece kolaylaştırdı. Bu platform muazzam miktarda zincir üstü aktivite yarattı ve hem perakende yatırımcıları hem de büyük sermayeyi ağa çekti. Solana’nın merkeziyetsiz borsa hacmi Ethereum’u on ay üst üste geride bıraktı.

Donald Trump’ın Kasım 2024 seçim zaferinin ardından SOL ay sonuna kadar yaklaşık 237 dolara yükseldi. Yıl 189 dolar civarında kapandı.

2025: YENİ ZİRVE, YENİ DÜŞÜŞ

17 Ocak 2025’te TRUMP memecoin lansmanı SOL’u 19 Ocak’ta yaklaşık 294 dolarlık tüm zamanlar zirvesine taşıdı. Bu rakam 2021’deki 260 dolarlık zirveyi de geride bırakmıştı.

Ancak bu zirveyi yeni bir düzeltme izledi. Solana 2026 yılına 127 dolar civarında girdi ve o tarihten bu yana yaklaşık yüzde 31 geriledi. Altı ay üst üste kırmızı kapatan SOL, Nisan 2026 itibarıyla 80 dolar seviyesinin hemen üzerinde tutunmaya çalışıyor.

NİSAN 2026: DÖNGÜ NEREDE?

Bugün SOL yaklaşık 80 dolar. Zirveden yüzde 73 aşağıda.

Ancak altyapı hiç bu kadar güçlü olmamıştı. Spot Solana ETF’leri 2025 sonunda piyasaya girdi ve toplam ETF varlıkları 1 milyar doları aştı. Bitwise ve Fidelity gibi kurumlar bu ürünlere ciddi giriş yaptı.

Alpenglow konsensüs yükseltmesi blok kesinliğini 12 saniyeden 100-150 milisaniyeye indirmeyi hedefliyor. Bu, kurumsal benimseme için güçlü bir katalizör olabilir.

Mart 2023 sonunda Solana’nın toplam kilitli değeri 261 milyon dolardı. Bugün bu rakam 6,4 milyar dolara ulaşmış durumda. Fiyat düştü, ekosistem büyüdü.

Solana bu tabloyu daha önce de yaşadı. 8 dolardan 294 dolara giden yolculuk, bitmişlik hissinin en yoğun yaşandığı dönemde başlamıştı.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.