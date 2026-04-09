Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş. (EKOS), Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yaptığı açıklamayla, orta gerilim (OG) anahtarlama ürünlerinden trafo izleme sistemlerine kadar geniş bir yelpazede sipariş aldığını paylaştı.

Toplam sözleşme bedeli döviz bazında 4,5 milyon USD ve 3 milyon EUR seviyesini aşarak Türk lirası karşılığında 356.454.030,38 TL olarak kaydedildi.

TESLİMAT TAKVİMİ

Yatırımcıları heyecanlandıran bir diğer detay ise projelerin hızı oldu. KAP açıklamasında, sözleşmeye konu olan tüm ürünlerin teslimatının 2026 yılı içerisinde tamamlanmasının planlandığı belirtildi.

