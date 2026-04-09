İran merkezli yaşanan gerilimi ve küresel ekonomik sarsıntıları değerlendiren Şimşek, Türkiye’nin bu süreçte gelişmekte olan ülkelere göre daha dirençli bir duruş sergilediğini vurguladı.

Borsa İstanbul’un diğer piyasalara kıyasla oldukça dayanıklı bir performans sergilediğini belirten Şimşek, rezervler konusunda da piyasalara güven verdi.

Türkiye’nin yaklaşık 162 milyar dolarlık bir rezerve sahip olduğunu ve swap hariç net rezervlerde artıya geçildiğini ifade eden Bakan, "Rezerv yeterliliğinde IMF göstergelerine yakınız, şu an bir sorunumuz yok" açıklamasında bulundu.

"İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDAN BU YANA EN BÜYÜK ŞOK"

Yaşanan süreci "arz yönlü büyük bir şok" olarak nitelendiren Bakan Şimşek, bu durumun ölçek olarak İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana görülen en büyük kriz olduğunu ifade etti.

Tedarik zincirlerindeki bozulmanın normale dönmesinin aylar alabileceği uyarısında bulunan Şimşek, şunları söyledi:

"Hammadde fiyatlarındaki artış uzun süre devam ederse küresel resesyon ve hatta stagflasyon riski doğabilir. Umudumuz ateşkesin sürmesi ve nihai bir anlaşmaya varılmasıdır."

EŞELMOBİL DESTEĞİ: "MAZOT 103 TL OLACAKTI"

Enerji fiyatlarındaki artışın vatandaşa yansımasını önlemek için devreye alınan eşelmobil sisteminin kritik önemine değinen Bakan Şimşek, bu müdahale olmasaydı akaryakıt fiyatlarının çok daha ağır seviyelere ulaşacağını belirterek, mazotun 103 TL, benzinin 78 TL olacağını söyledi.

Şimşek, "Programımızın kazanımlarını korumak için eşelmobil sistemini önceliklendirdik" dedi.

"KISA VADELİ GİRİŞLERİ CEZALANDIRIYORUZ"

Sıcak para yerine kalıcı ve sağlıklı sermaye akışını desteklediklerini belirten Şimşek, Merkez Bankası’nın kısa vadeli girişleri daha maliyetli hale getirecek önlemler aldığını hatırlattı.

Politikaların sağlıklı yönetilmesi sayesinde fon akışlarında dün itibarıyla güçlü bir girişin başladığı bilgisini paylaştı.

B PLANI: HAZIR ARAÇ SETLERİ

Olası kötü senaryolara karşı hazırlıklı olduklarını vurgulayan Bakan Şimşek, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Senaryolara göre çekmecemizde tedbirlerimiz hazır. Şoklar beklediğimizden uzun sürerse, ayrı bir araç setiyle durumu değerlendirecek ve gerekli adımları atacağız. Biz işlerimizi tamamen verilere ve senaryolara göre yürütüyoruz."