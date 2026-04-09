Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan haftalık menkul kıymet istatistikleri, 3 Nisan haftasında yabancıların hem hisse senedi hem de tahvil tarafında net satıcı konumunda olduğunu ortaya koydu.

Geçtiğimiz haftayı alımla kapatan yurt dışı yerleşik kişiler, 3 Nisan ile biten haftada rotayı yeniden satışa kırdı. Verilere göre yabancı yatırımcılar:

• Hisse Senedi: 217,8 milyon dolarlık net satış gerçekleştirdi.

• DİBS (Devlet İç Borçlanma Senetleri): 784,3 milyon dolar ile haftanın en büyük çıkışını tahvil tarafında yaptı.

• ÖST (Özel Sektör Tahvili): Hisse ve devlet tahvilinin aksine, bu alanda 15 milyon dolarlık sınırlı bir alım kaydedildi.

STOK VERİLERİNDE SON DURUM

Satışlara rağmen hisse senedi piyasasındaki değer artışları toplam stok rakamlarına pozitif yansıdı.

27 Mart haftasında 38,6 milyar dolar olan yabancıların toplam hisse senedi stoku, fiyat hareketlerinin etkisiyle 3 Nisan haftasında 39,1 milyar dolara yaklaştı.

Tahvil tarafında ise satışların etkisi daha net hissedildi. Yabancıların DİBS stoku 14,9 milyar dolar seviyesinden 14,3 milyar dolara gerileyerek son dönemin en belirgin düşüşlerinden birini yaşadı. Özel Sektör Tahvili (ÖST) stoku ise ufak bir artışla 1,87 milyar dolar oldu.