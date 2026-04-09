Cardano'nun ICO fiyatı 0,0024 dolardı. ADA Eylül 2021'de tüm zamanlar zirvesi olan 3,10 dolara ulaştı. Bu başlangıç fiyatından yüzde 129.000'i aşan bir kazanıma karşılık geliyordu. Ancak bu yolculuk düz bir çizgide ilerlemedi. Her zirvenin ardından sert bir düzeltme geldi, her düzeltmenin ardından yeni bir döngü başladı.

2017: Akademisyenlerin Coini

Cardano Eylül 2017'de piyasaya çıktı. İlk tespit edilen fiyat 0,0241 dolardı. Ethereum'un kurucularından Charles Hoskinson tarafından geliştirilen Cardano, kripto dünyasında benzeri görülmemiş bir yaklaşım benimsedi: her protokol güncellemesi akademik kurumlar tarafından hakemli incelemeden geçirildikten sonra hayata geçiriliyordu. Bu yavaş ama sağlam yöntem hem en büyük gücü hem de en sert eleştiri kaynağı oldu.

2017 yılını ADA yüzde 2.992 artışla 0,72 dolar seviyesinde kapattı. Mütevazı bir başlangıç, ama ileride geleceklerin habercisiydi.

2018: Balonun Patlaması

2018 tüm kripto piyasası için kara bir yıl oldu. 2018'de ADA fiyatı 0,03 dolar seviyesine geriledi. ICO fiyatının bile altına inen bu düşüş pek çok yatırımcıyı paniğe sürükledi. Cardano'nun akademik yaklaşımı övgü almaya devam etse de fiyat bunu yansıtmıyordu.

2019 ve 2020'nin büyük bölümü sessiz geçti. Mart 2020'de COVID-19 kaynaklı küresel piyasa çöküşüyle birlikte ADA 0,019 dolara kadar geriledi. Bu Cardano tarihinin en derin dibi oldu.

2021: Alonzo Hard Fork ve Tüm Zamanlar Zirvesi

2021 Cardano için her şeyin değiştiği yıl oldu. Şubat 2021'de ADA yedi günde yüzde 100 değer kazandı. Yatırımcı ilgisi hızla arttı.

Asıl patlama Ağustos 2021'de geldi. Charles Hoskinson'ın Alonzo hard fork'unu duyurması ADA'yı bir ay içinde yüzde 116 artırdı. 12 Eylül 2021'de Alonzo hard fork'u resmi olarak hayata geçti ve Cardano ağına akıllı sözleşme işlevselliği kazandırdı.

ADA 2 Eylül 2021'de 3,10 dolar ile tüm zamanlar zirvesine ulaştı. Cardano artık dünyanın en değerli kripto projeleri arasındaydı ve piyasa değeri 90 milyar doları aşmıştı.

2022: Yüzde 90'lık Erime

2022'de ADA yüzde 90'ın üzerinde değer kaybederek 0,31 dolara geriledi. Genel kripto ayı piyasası, artan düzenleyici baskı ve makroekonomik belirsizlik bu düşüşün başlıca nedenleri arasındaydı. Terra/LUNA ve FTX çöküşleri tüm altcoin piyasasını derinden sarstı. "Cardano bitti" başlıkları sosyal medyada dolaşmaya başladı.

2023: Sessiz Toparlanma

2023'te Cardano, yeni teknik yükseltmeler ve Cardano tabanlı DeFi ekosisteminin gelişimiyle toparlanma sinyalleri verdi. Vasil hard fork gibi yeni çözümlerin hayata geçirilmesi kısmi bir fiyat toparlanmasına katkı sağladı.

Yıl boyunca ADA 0,25-0,40 dolar bandında işlem gördü. Çarpıcı bir ralli yoktu ama ekosistem büyümeye devam ediyordu. Geliştirici aktivitesi yüksek seyretti, yeni projeler Cardano üzerine inşa edilmeye devam etti.

2024: Chang Yükseltmesi ve Trump Etkisi

2024'te Cardano'nun önemli bir kilometre taşı olan Chang yükseltmesi hayata geçti. Bu güncelleme merkeziyetsizliği güçlendirdi ve yönetişim yapısını geliştirdi.

Ekim 2024'te Charles Hoskinson'ın Cardano'nun geleceğine ilişkin açıklamaları sosyal medyada yoğun ilgi gördü ve bu durum ADA fiyatını yukarı taşıdı. Trump'ın seçim zaferinin ardından kripto piyasasındaki genel coşkuyla birlikte ADA da değer kazandı. ADA 2024 yılını yaklaşık 0,84 dolar seviyesinde kapattı.

2025: Trump Rezervi ve Yeni Hayal Kırıklığı

Trump, ABD'nin stratejik kripto rezervine dahil edeceği varlıklar arasında Bitcoin, Ethereum ve Solana'nın yanı sıra ADA'yı da açıkladı. Bu haber ADA için tarihi bir tanınırlık anlamına geliyordu. Ancak piyasa bu haberi uzun süre fiyatlamadı.

Plomin hard fork'u tamamlandı ve tam topluluk yönetimine geçiş gerçekleşti. Ancak tarife savaşları ve risk iştahının azalmasıyla birlikte altcoin'ler genel olarak sert satış baskısıyla karşılaştı. ADA yılı 0,35-0,45 dolar bandında, Ocak zirvesinden yaklaşık yüzde 70 aşağıda kapattı.

Nisan 2026: Döngü Nerede?

ADA bugün yaklaşık 0,25 dolar seviyesinde işlem görüyor. Tüm zamanlar zirvesinden yüzde 92 aşağıda.

Ancak altyapı hiç bu kadar güçlü olmamıştı. Voltaire yönetişim dönemi ADA sahiplerine protokol kararlarında doğrudan oy hakkı tanıyor. Cardano'nun katman 2 ölçeklendirme çözümü Hydra, oyun ortamlarında saniyede yaklaşık 1 milyon işlem kapasitesi sergiledi. Grayscale Şubat 2025'te SEC'e Cardano ETF başvurusunda bulundu; Coinbase ve BNY Mellon saklama kuruluşu olarak belirlendi.

Cardano her döngüde bitti denildi. 0,002 dolardan 3,10 dolara giden yolculuk, en derin hayal kırıklıklarının yaşandığı dönemde başlamıştı. Döngü devam ediyor.

