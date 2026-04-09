Piyasada toplam işlem hacmi günün ilk yarısında 85,8 milyar TL seviyesine gelirken, sektörel bazda metal ana sanayi yüzde 2,90 yükselişle lokomotif rolü üstleniyor.

Öte yandan bankacılık ve holding endekslerinde hafif kar satışları gözleniyor.

ALIM TARAFINDA SASA HAKİMİYETİ

Piyasanın dev aracı kurumlarından HSBC, 9 Nisan tarihli işlemlerinde alım ağırlıklı bir strateji izledi.

Saat 14.05 itibarıyla toplam net hacmi 171.218.621 TL seviyesinde gerçekleşti.

HSBC'nin En Çok Alım Yaptığı Hisseler:



• SASA: Kurumun alım listesinin tartışmasız lideri oldu. 2.630.249 lotluk net alımla toplam payın yüzde 26,45'ini kapsayan SASA, HSBC'nin bugün en çok güvendiği kağıt olarak öne çıktı.

• SRVGY & MARMR: Gayrimenkul ve holding tarafında bu iki hisse, sırasıyla yüzde 6,87 ve yüzde 5,50'lik paylarla alım listesinde üst sıralarda yer aldı.

• AKBNK: Bankacılık endeksindeki genel düşüşe rağmen HSBC, Akbank'ta 526.577 lotluk alım yönlü pozisyon aldı.

Satış Tarafında Dikkat Çekenler:



HSBC'nin satış tarafında ise AKSA başı çekiyor. Toplam satışların yüzde 26,56'sını oluşturan -979.506 lotluk çıkışı, YKBNK ve enerji devi TUPRS takip etti.

Özellikle Tüpraş tarafındaki -428.769 lotluk satış, kurumun bugün enerji ağırlığını hafiflettiğini gösteriyor.

SEÇİCİ HAREKET BAŞLADI

BIST 100 endeksinin rekor seviyelerde dengelenme çabası sürerken, yabancı aracı kurumların işlemleri "hisse bazlı ayrışmanın" derinleştiğini kanıtlıyor.

HSBC gibi büyük oyuncular, dünkü sert yükselişin ardından bugün daha çok sanayi ve gayrimenkul odaklı alımlara yöneldi.

