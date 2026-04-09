Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden açıklama paylaşan şirket, yüzde 100 iştiraki olacak yeni bir varlık kiralama şirketinin kuruluşu için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) beklenen onayı aldı.

Ak Yatırım, 29 Ocak 2026 tarihinde yaptığı ilk duyuruda, kira sertifikası (sukuk) ihraç süreçlerini yürütmek amacıyla yeni bir yapı oluşturacağını belirtmişti.

Bu kapsamda planlanan 3.000.000,00 TL sermayeli "Ak Yatırım Varlık Kiralama Anonim Şirketi" için yasal süreçler tamamlanma aşamasına geldi.

8 Nisan 2026 tarihli ve 2026/22 sayılı SPK Bülteni'nde yayımlanan karara göre yeni şirketin kurulması için hazırlanan esas sözleşme metnine Kurul tarafından uygun görüş verildi.

Böylece Ak Yatırım'ın kira sertifikası piyasasında aktif rol almasını sağlayacak olan kuruluş başvurusu olumlu sonuçlanmış oldu.

NEDEN ÖNEMLİ?

Bu hamle ile Ak Yatırım, yatırımcılarına sadece geleneksel yatırım araçları değil, Kira Sertifikaları Tebliği (III-61.1) çerçevesinde çeşitlendirilmiş finansal ürünler sunma kapasitesini artırmayı hedefliyor.

Varlık kiralama şirketinin faaliyete geçmesiyle birlikte, şirket kendi adına veya müşterileri için faizsiz finans ilkelerine uygun menkul kıymet ihraçları gerçekleştirebilecek.

Kuruluş işlemlerinin tamamlanmasının ardından şirketin tescil ve ilan süreçlerine ilişkin detayların paylaşılması bekleniyor.