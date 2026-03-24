23 Mart 2026 tarihinde düzenlenen 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda alınan kararla birlikte, şirketin Esas Sözleşmesi’nde kritik değişikliklere gidildi. Bu süreçte gerekli yasal izinlerin alındığı belirtildi.

ESAS SÖZLEŞME GÜNCELLENDİ

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmi bildirime göre; alınan onayların ardından şirketin 3, 4 ve 6. maddeleri yeni sermaye yapısına uygun olarak yeniden düzenlendi.

Bu artış, Agesa’nın önümüzdeki dönemde gerçekleştirebileceği bedelli veya bedelsiz sermaye artırımları için geniş bir hareket alanı sağlıyor.

Sermaye tavanının yüzde 500 oranında artırılması, şirketin özsermaye yapısını güçlendirme ve uzun vadeli yatırım kapasitesini artırma hedefi olarak görülüyor.

