Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş. (KLYPV), tarafından yapılan resmi açıklamaya göre yurt dışında yerleşik bir firma ile yüksek teknolojili güneş hücresi satışı için el sıkışıldı.

Gerçekleştirilen bu stratejik satışın toplam bedeli, KDV hariç 67.690.912,59 TL olarak açıklandı.

Yatırımcıları ve sektörü yakından ilgilendiren teslimat takvimi de netleşti. Anlaşma kapsamındaki güneş hücrelerinin:

• 2026 yılının ilk yarısı bitmeden teslim edilmesi,

• Söz konusu satışın aynı dönem içerisinde şirket hasılatına doğrudan yansıması hedefleniyor.