Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde ana gündem maddesi, İran bağlamında yürürlüğe giren geçici ateşkes oldu.

İletişim Başkanlığı, Erdoğan’ın bölgedeki insani durum ve kalıcı istikrar vurgusunu paylaştığını belirtirken; Trump kanadından gelen "Hürmüz Boğazı'nda İran ile ortak girişim" sinyali, enerji piyasalarında şaşkınlık yarattı.

Ancak diplomatik koridorlarda hava hala gergin:

• ABD Cephesi: Başkan Yardımcısı Vance, Lübnan’ın bu ateşkes kapsamına dahil olmadığını net bir dille ifade ederek İsrail ile paralel bir duruş sergiledi.

• İran Cephesi: Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan "ihlallere karşılık vereceğiz" uyarısında bulunurken, Meclis Başkanı Kalibaf müzakere şartlarının daha başlamadan çiğnendiğini iddia etti.

Gözler şimdi cuma günü Pakistan’da yapılacak ve tarafların yüz yüze geleceği ilk büyük randevuya çevrilmiş durumda.

FED’İN "ÇİFT YÖNLÜ RİSK" ÇIKMAZI

Ekonomik tarafta ise Fed tutanakları piyasalardaki belirsizliği körükledi. Tutanaklar, Fed yetkililerinin sadece enflasyonla değil, aynı zamanda istihdamdaki aşağı yönlü kırılganlıkla da mücadele etmek zorunda kaldığını gösteriyor.

Stagflasyon endişelerini tetikleyen bu tablo, bugün açıklanacak olan PCE (kişisel tüketim harcamaları) verisini her zamankinden daha kritik hale getirdi.

BORSA İSTANBUL ŞİRKET HABERLERİ

• AAGYO – Şirket payları bugün Borsa'da işlem görmeye başlayacak.

• ATATR – Halka arzdan elde edilen fonun 2,4 milyar TL’sinin taşınmaz alımında, 194,1 milyon TL’sinin işletme sermayesinde kullanıldığı açıklandı.

• ANELE & BLCYT & ICUGS – VBTS kapsamında şirket paylarına 8 Mayıs’a kadar kredili işlem yasağı getirildi.

• ALTNY – Hakan Altınay tarafından 100.000.000 adet payın Borsa’da işlem gören niteliğe dönüştürülmesine yönelik hazırlanan Pay Satış Bilgi Formu’nun onaylanması talebiyle SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

• AKBNK – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 10 milyar TL’den 30 milyar TL’ye yükseltilmesi Genel Kurul’da tescil edildi.

• AKGRT – Mart ayında prim üretimi yüzde 54 artışla 3,7 milyar TL’ye, Ocak – Mart döneminde yüzde 33 artışla 11,7 milyar TL’ye yükseldi.

• ARCLK – 179 gün vadeli 1 milyar TL tutarında bono ihraç edildi.

• CCOLA – 20 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

• CIMSA – 10 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

• DOGUB – Şirketin, kamuya ait yüzde 56,09 oranındaki payların blok satış yöntemiyle özelleştirilmesine ilişkin ihalenin onaylandığı, bu kapsamda Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile ihaleyi kazanan ortak girişim (Emre Fırat - Sevda Fırat - Vera Konsept GYO – Durusel Elektronik).tarafından kurulan Doğusan Yatırım İnşaat arasında Hisse Satış Sözleşmesinin imzalandığı açıklandı.

• ENDAE – Vedat Atilla tarafından 359.393 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

• EKGYO – Şirket ile İller Bankası arasında imzalanan İşbirliği Protokolü kapsamında Ankara Çankaya Alacaatlı Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşinin ikinci oturumunun 10 Nisan’da yapılacağı açıklandı.

• EKOS – Şirketin yüzde 100 bağlı ortaklığı Ekos Mobilite’nin sermayesinin 5 milyon TL’den 25 milyon TL’ye yükseltilmesine ve şirketin sermaye artırımına iştirak etmesine karar verildiği açıklandı.

• ERCB – Şirketin, Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı’nın genişleme projesi inşasında çelik kazık boru üretiminin şirket tarafından gerçekleşmesi kapsamında sözleşme imzaladığı, sözleşme bedelinin yaklaşık 8 milyon dolar olduğu açıklandı.

• GESAN – Şirket ile OYEN arasında EREGL ve ISMDR için Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde GES projelerine ilişkin 205 milyon dolar yatırım bedelli anlaşma sağlandığı açıklandı.

• GUNDG – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 150 milyon TL’den 3,7 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.

• GUNDG – Şirket unvanının Pusula Yatırımlar Holding olarak değiştirilmesine karar verildiği açıklandı.

• GUNDG – Esas sözleşme değişikliği kapsamında ayrılma hakkı kullanım fiyatının 237,045 TL olarak belirlendiği açıklandı.

• GATEG – Şirketin, 305 milyon TL tutarında iş aldığı açıklandı.

• GUBRF – Şirketin bağlı ortaklığı Gübretaş Maden Yatırımları tarafından Bilecik Söğüt Altın Madeni sahasında Faz – 1 kapasite artışı ve Faz – 2 tesis yatırımı planlanması ardından süreçlerin devam ettiği ve tekliflerin değerlendirildiği açıklandı.

• ISMEN – 33 gün vadeli 518 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

• ISFIN – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 1,2 milyar TL’den 3 milyar TL’ye yükseltilmesi tescil edildi.

• KGYO – 1,5 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

• KTLEV – Pusula Finans Holding bünyesinde, Londra merkezli portföy yönetimi, varlık yönetimi ve yatırım bankacılığı faaliyetlerini kapsayan entegre bir uluslararası finansal yapının kurulması, lisanslanması ve faaliyete geçirilmesine yönelik sürecin başlatıldığı açıklandı.

• KAREL – Ali Sinan Tunaoğlu tarafından 8.000.000 adet payın Borsa’da işlem gören niteliğe dönüştürülmesi ve/veya satışı kapsamında hazırlanan Pay Satış Bilgi Formu’nun onaylanması talebi ile SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

• LIDER – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 265 milyon TL’den 5 milyar TL’ye yükseltilmesi Genel Kurul’da onaylandı.

• MNDTR – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 1,3 milyar TL’den 5 milyar TL’ye yükseltilmesi tescil edildi.

• MIATK – Şirketin, Kasım ayında aldığı 4,2 milyon dolarlık işin 3,1 milyon doları için tahsilat gerçekleştirdiği ve 12,4 milyon dolarlık yeni bir iş artırımı imzaladığı açıklandı.

• OFSYM – 2 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

• OZKGY – Antalya’daki otel yatırımının finansmanı kapsamında 200 milyon euroluk kredinin proje finansmanı olarak sağlandığı açıklandı.

• QNBTR – Yurt dışında 371 gün vadeli 500 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

• QNBTR – Yurt dışında 372 gün vadeli 370 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

• QNBTR – Yurt dışında 456 gün vadeli 50 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

• SVGYO – VBTS kapsamında şirket paylarına 8 Mayıs’a kadar brüt takas tedbiri getirilirken, kredili işlem yasağı da 8 Mayıs’a kadar uzatıldı.

• TARKM – Şirket tarafından ticari faaliyetlerin daha etkin yapılandırılması amacıyla yeni şirket kurulmasına karar verildiği açıklandı.

• TAVHL – 2026’da hizmet verilen yolcu sayısı 2025 yılının yüzde 7 üstünde gerçekleşti.

• TSKB – Yurt dışında 50 milyon euro tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

• VBTYZ – Şirketin, BMC Software tarafından ödül aldığı açıklandı.

• VAKKO – 2026 yılında 26 milyar TL satış, 3,8 milyar TL FAVÖK beklendiği açıklandı.

• YYAPI – YİP’te işlem gören şirket paylarının Alt Pazar’da işlem görebilmesi için Borsa’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

• YIGIT – Behay Holding tarafından pay başına 27,50 TL fiyattan 14.724.500 adet payın TAS’ta bir alıcıya bugün satılacağı açıklandı.

PAY ALIM SATIM HABERLERİ

• AVPGY – Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya tarafından 52,15 TL fiyattan 20.000 adet pay alınırken şirket sermayesindeki payı yüzde 24,44’e yükseldi.

• AHGAZ – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 190.000 adet pay 22,86 – 22,96 TL fiyat aralığından geri alındı.

• ADEL – Ekan Köse tarafından 36,00 – 47,30 TL fiyat aralığından 4.870.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 7,31’e yükseldi.

• AKSGY – Rıfat Hasan tarafından 8,87 TL fiyattan 19.950.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 1,00’e geriledi.

• BLCYT – Mehmet Fatih Bilici tarafından 57,40 – 60,20 TL fiyat aralığından 1.913.278 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 11,12’ye geriledi.

• GLYHO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 4.438 adet pay 15,00 TL fiyattan geri alındı.

• GOKNR – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 500.000 adet pay 22,40 TL fiyattan geri alındı.

• GLRMK – Pusula Portföy tarafından 12.383.166 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 5,51’e yükseldi.

• GLRMK – Gülermak Emlak Yapı tarafından 195,00 – 201,60 TL fiyat aralığından 6.903.000 adet pay, kurumsal yatırımcılara satılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 56,83’e geriledi.

• GLRMK – Gülermak Turizm tarafından 195,00 – 201,90 TL fiyat aralığından 6.903.000 adet pay, kurumsal yatırımcılara satılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 25,16’ya geriledi.

• IEYHO – Alnus Yatırım tarafından 96,80 TL fiyattan 5.225.927 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 20,95’e yükseldi.

• MACKO – Matchzone Teknoloji tarafından 36,24 – 36,42 TL fiyat aralığından 45.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 11,90’a yükseldi.

• PSDTC – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 50 milyon TL’den 500 milyon TL’ye yükseltilmesi tescil edildi.

SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ

• ALKLC – Şirket sermayesinin 112 milyon TL’den yüzde 1.200 oranında bedelsiz olarak 1,3 milyar TL artışla 1,5 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildi.

• KLYPV – Tahsisli sermaye artırımı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.

• PASEU – Pusula Portföy tarafından 200.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 15,00’e yükseldi.

• SMRVA – Şirket sermayesinin 118 milyon TL’den yüzde 408,47 oranında bedelsiz olarak 482 milyon TL artışla 600 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.