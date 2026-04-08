Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCOLA), bugün gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın ardından yatırımcıların beklediği temettü müjdesini resmileştirdi. Şirket, 2025 yılı kârından ortaklarına pay başına net 1,2155 TL nakit kâr payı dağıtacak.

GENEL KURUL’DAN ONAY ÇIKTI

8 Nisan 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirime göre; yönetim kurulunun daha önce kamuoyuna duyurduğu kâr dağıtım teklifi, genel kurula katılan ortakların onayıyla kesinleşti. Toplamda yaklaşık 4 milyar TL tutarında brüt nakit temettü dağıtılması kararlaştırıldı.

ÖDEME TAKVİMİ VE TUTAR DETAYLARI

Portföyünde CCOLA hissesi bulunan yatırımcılar için ödeme detayları ve kritik tarihler şu şekilde belirlendi:

Hisse Başına Brüt Ödeme: 1,430 TL

Hisse Başına Net Ödeme: 1,2155 TL

Hak Kullanım Tarihi: 12 Mayıs 2026

Hesaplara Geçiş Tarihi: 14 Mayıs 2026

