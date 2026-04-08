Financial Times (FT), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) son dönemdeki altın rezervlerindeki hareketliliğini mercek altına aldı. Merkez Bankası savaşın başladığı üçüncü ayda 20 milyar dolarlık satış ve takas (swap) işlemi gerçekleştirdi. FT'ye göre bu hamleler altın fiyatında 2008'den bu yana görülen en büyük aylık düşüşe katkıda bulundu.

MART AYINDA DEV SATIŞ: 52 TON ALTIN ELDEN ÇIKARILDI

Londra merkezli Metals Focus danışmanlık şirketinin verilerine dayandırılan analize göre, TCMB 27 Şubat ile 27 Mart tarihleri arasında toplam 52 ton altın satışı gerçekleştirdi. Bu hamleyle birlikte Türkiye’nin net altın rezervleri 440 tona gerileyerek son iki yılın en düşük seviyesine indi.

Satışların yanı sıra bankanın aynı dönemde yaklaşık 79 ton altın takası (swap) yaptığı bildirildi. Altın külçelerinin kiralanmasını içeren bu işlemlerin piyasadaki arzı artırarak fiyatlar üzerinde ciddi bir aşağı yönlü baskı oluşturduğu belirtiliyor.

“GÜVENLİ LİMAN” ALGISI SORGULANIYOR

İsviçre merkezli rafineri şirketi MKS Pamp'ın analisti Nicky Shiels, Financial Times’a yaptığı değerlendirmede ezber bozan bir noktaya değindi. Shiels, altın fiyatlarındaki son 1.000 dolarlık düşüşün merkez bankalarının satışlarından kaynaklandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Piyasa her zaman merkez bankalarının bir güvence mekanizması ve 'güvenli liman' olduğunu varsaymıştır. Ancak son veri akışları bu tezi bir nevi çürütüyor."

NEDEN ALTIN SATILDI? "DOLAR LİKİDİTESİ İHTİYACI"

Ekonomi yazarı Uğur Gürses, TCMB’nin hamlelerinin arkasındaki temel stratejiyi rezerv kompozisyonuna bağladı. Gürses, banka rezervlerinin %60-70 gibi büyük bir kısmının altın olarak tutulduğunu hatırlatarak, savaşın yarattığı olağanüstü dönemde ihtiyaç duyulan dolar likiditesini sağlamak için altının bir kısmının nakde çevrilmesinin zorunlu hale geldiğini ifade etti.

Rezervlerdeki Kayıp:

Net Uluslararası Rezervler: Savaşın başlangıcından bu yana yaklaşık yarı yarıya azalarak 46 milyar dolara geriledi.

Müdahale Hacmi: Türk Lirası’nı dengelemek adına mart ayında yaklaşık 20 milyar dolarlık işlem gerçekleştirildi.

KÜRESEL PİYASALARDA "DOMİNO ETKİSİ" BEKLENTİSİ

Financial Times, Türkiye’nin bu hamlelerinin diğer ülkeler için de bir emsal teşkil edebileceğine dikkat çekti. Enerji krizinden olumsuz etkilenen petrol ithalatçısı ülkelerin (Hindistan gibi) veya önemli altın rezervine sahip Orta Asya ülkelerinin de benzer likidite ihtiyaçları için altın satışına yönelebileceği piyasalarda konuşulmaya başlandı.

