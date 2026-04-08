Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. (ALTNY), şirket hakim ortağı Hakan Altınay’ın şahsi portföyünde bulunan payların borsada satışa hazır hale getirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvuru yapıldığını duyurdu.

Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapılan açıklamada, bu hamlenin stratejik bir yatırım planının parçası olduğu vurgulandı.

100 MİLYON TL’LİK PAY BORSADA İŞLEM GÖREBİLECEK

Açıklamaya göre, hakim ortak Hakan Altınay; şahsi portföyünde yer alan 100.000.000 TL nominal değerli (C) grubu payların, borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesi amacıyla hazırlanan "Pay Satış Bilgi Formu"nun onaylanması için 8 Nisan 2026 tarihinde SPK’ya resmi başvurusunu iletti.

CANLI| BORSA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

HEDEF: YÜKSEK TEKNOLOJİ VE KÜRESEL REKABET

Söz konusu pay satışından elde edilecek kaynağın kullanım amacı da netlik kazandı. Duyuruda, pay dönüşüm işleminin gerekçesi şu ifadelerle belirtildi:

Küresel Rekabet Vizyonu: Altınay Teknoloji Grubu'nun dünya pazarındaki rekabet gücünü artırmak.

Yeni Yatırımlar: Yüksek teknoloji odaklı yeni yatırımlara taze kaynak oluşturmak.

BORSA HAKKINDA YATIRIMCI GÖRÜŞLERİ VE YORUMLARIN YER ALDIĞI FORUM SAYFASINA BURADAN ERİŞEBİLİRSİNİZ.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.