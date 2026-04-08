İş Yatırım, 8 Nisan 2026 işlem gününde Borsa İstanbul’da oldukça aktif bir performans sergiledi. TSI 16:03 itibarıyla yansıyan verilere göre kurumun toplam net hacmi -3,26 milyar TL olarak gerçekleşti. Kurumun alım tarafında enerji ve savunma sanayi devlerini tercih ettiği, satış tarafında ise gayrimenkul ve havacılık hisselerinin yoğunlaştığı görüldü.

İŞ YATIRIM’IN ALIM LİSTESİNDE "SANAYİ DEVLERİ" ÖNDE

İş Yatırım’ın bugün en çok alım yaptığı hisselerde enerji ve savunma sanayisinin ağırlığı hissediliyor. Listenin başında Türkiye'nin rafineri devi TUPRS yer alırken, teknoloji ve havacılık odaklı şirketler onu takip etti.

TUPRS: 182.043.012 TL net alım (%9,06 pay)

ASELS: 119.348.024 TL net alım (%5,94 pay)

TAVHL: 91.636.505 TL net alım (%4,56 pay)

PETKM: 84.017.146 TL net alım (%4,18 pay)

ASTOR: 60.538.101 TL net alım (%3,01 pay)

SATIŞ TARAFINDA GAYRİMENKUL VE BANKACILIK HAREKETİ

Satış listesinde ise en dikkat çeken hareket gayrimenkul sektöründe yaşandı. DAPGM satış hacminde ilk sırayı alırken, havacılık ve bankacılık sektörünün lokomotif kağıtlarında da çıkışlar gözlendi.

DAPGM: -617.593.024 TL net satış (%11,72 pay)

THYAO: -567.765.242 TL net satış (%10,77 pay)

ISCTR: -427.231.157 TL net satış (%8,11 pay)

AKBNK: -268.426.970 TL net satış (%5,09 pay)

BIMAS: -244.462.567 TL net satış (%4,64 pay)

