Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) Başkanı Fatih Birol, Hürmüz Boğazı’nın kapanmasıyla tetiklenen enerji krizinin büyüklüğüne dikkat çekti.

Birol, Fransız Le Figaro gazetesine verdiği röportajda, "Dünya hiçbir zaman bu büyüklükte bir enerji arzı kesintisi yaşamadı. Mevcut kriz; 1973, 1979 ve 2002 krizlerinin toplamından daha ciddi bir boyutta" dedi.

Birol, krizin coğrafi etkilerine değinirken, ciddi zorluklarla karşılaşacak ülkeler olarak Avrupa, Japonya ve Avustralya’yı işaret etti. Ancak en büyük riskin gelişmekte olan ülkeler üzerinde yoğunlaştığını belirtti.

"DÜŞÜK GELİRLİ EKONOMİLER SAVUNMASIZ KALDI"

Enerji fiyatlarındaki sert yükselişin gıda fiyatlarını tetiklediğini ve küresel enflasyonist baskıyı hızlandırdığını kaydeden UEA Başkanı, düşük gelirli ekonomilerin bu "çifte şok" karşısında savunmasız kaldığını vurguladı.

HÜRMÜZ BOĞAZI KÜRESEL ENERJİNİN ŞAHDAMARI

İran’ın, İsrail ve ABD’nin saldırılarına misilleme olarak dünya petrol ve doğalgaz trafiğinin yaklaşık yüzde 20’sinin geçtiği Hürmüz Boğazı’nı neredeyse tamamen kapatması, emtia piyasalarında fiyatların hızlı bir şekilde yükselmesine neden oldu.

Uzmanlar, bu stratejik rotanın kapalı kaldığı her günün küresel enerji maliyetlerini kalıcı olarak yukarı çektiğini belirtiyor.

Enerji piyasalarını stabilize etmek adına atılan adımlara da değinen Birol, UEA üyesi ülkelerin geçtiğimiz ay stratejik petrol rezervlerinin bir kısmını kullanıma açma konusunda anlaştığını hatırlattı.

Rezervlerin bir kısmının piyasaya sürüldüğünü ve bu sürecin planlandığı şekilde devam ettiğini belirten Birol, arz açığını kapatmak için tüm enstrümanların masada olduğunu ifade etti.

BRENT PETROL FİYATINDA SON DURUM

Güne 114 dolar seviyesinde başlayan Brent petrol fiyatları 11.53 yazım saati itibarıyla 109,62 dolar seviyesinde seyrediyor.