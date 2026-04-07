ABD Başkanı Trup, gece saatlerinde yaptığı açıklamada İran'ın karşılaşabileceği sonuçlara ilişkin sert ifadeler kullandı. ABD ordusunun "yarın gece saat 12'ye kadar İran'daki her köprüyü yok edebileceğini" belirtti. Trump, Cenevre Sözleşmeleri'nin ihlali olarak değerlendirilen şu açıklamada bulundu:

“Elektrik santrallerini bir daha asla kullanılamayacak hale getireceğiz.”

İran ise olası saldırılara karşılık olarak Basra Körfezi'ndeki enerji altyapılarını hedef alabileceği uyarısında bulundu. Söz konusu durumun küresel enerji arzında yeni sıkıntılara yol açabileceği ifade ediliyor.

PETROL YÜKSELİŞE GEÇTİ

Brent petrol bu gelişmelerin ardından haftanın ikinci işlem gününe yükselişle giriş yaptı. Brent petrol (XBR/USD) TSI 08.33 itibarıyla yüzde 1,57’lik yükselişe varil başına 114,54 dolardan işlem görüyor. Haftalık bazda yüzde 7’ye yakın artış gösterdi.

Ham Petrol ise TSI 08.33 itibarıyla 115,77 dolardan işlem görüyor. Yazım sırasında yüzde 3’ten fazla yükselişte olan ham petrol, haftalık bazda kazancı yüzde 16’yı geçti.

Uzmanlar, yaşanabilecek yeni gelişmelerin küresel yakıt tedarikinde daralmayı derinleştirebileceği ve ekonomik etkilerin büyüyebileceği görüşünde.

