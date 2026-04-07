Tüketici hakları grubu Movimento Consumatori tarafından açılan davada mahkeme, Netflix’in sözleşmelerinde yasal bir gerekçe sunmadan fiyat artırma yetkisini kendisine tanıyan maddeleri "hukuken geçersiz" buldu.

Karara göre Netflix:

Fiyatları Geri Çekecek: Premium planın aylık fiyatı 19,99 eurodan 11,99 euroya, standart plan ise 13,99 eurodan 9,99 euroya düşürülerek 2015 seviyelerine çekilecek.

Toplu İade Yapacak: 2017'den bu yana abone olan Premium kullanıcılar yaklaşık 500 euro, Standart aboneler ise 250 euro tutarında iade alabilecek.

90 GÜNLÜK BİLDİRİM SÜRESİ VE GÜNLÜK CEZA KAPIDA

Netflix’in, mevcut ve eski yaklaşık 5,4 milyon İtalyan abonesine geri ödeme haklarını e-posta, web sitesi ve ulusal gazeteler aracılığıyla 90 gün içinde bildirmesi gerekiyor. Mahkeme, kararın uygulanmaması durumunda şirkete günlük 700 euro para cezası uygulanmasına hükmetti.

CEZALAR KÜRESEL CİRONUN YÜZDE 10'UNA ULAŞABİLİR

İtalya, Netflix'in Avrupa'daki dördüncü büyük pazarı konumundayken, bu kararın sadece İtalya ile sınırlı kalmayacağı öngörülüyor:

Almanya ve Polonya: Alman mahkemeleri benzer maddeleri halihazırda iptal ederken, Polonya da 2024 zamları için ayrı bir soruşturma yürütüyor.

Diğer Platformlar: Kararın emsal teşkil etmesi durumunda Disney Plus, Amazon Prime ve Apple TV gibi benzer sözleşmelere sahip devlerin de AB genelinde fiyat politikalarını kökten değiştirmesi gerekebilir.

Mali Risk: Netflix için potansiyel cezalar yıllık küresel cirosunun %10'una kadar ulaşabilir.

NETFLİX KARARI TEMYİZE GÖTÜRÜYOR

Şirket kanadından yapılan açıklamada, tüketici haklarının ciddiye alındığı ancak mevcut şartların İtalyan yasalarıyla uyumlu olduğu savunularak kararın temyize götürüleceği belirtildi. Temyiz mahkemesinin kararı onaması durumunda, dijital platformların tüm dünyadaki abonelik sözleşmesi standartları yeniden yazılabilir.

Kaynak: Dünya