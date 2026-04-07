Araç sahipleri akaryakıt fiyatlarını yakından takip ediyor. Bugün motorine ve benzine gelmesi beklenen zam dün iptal edilmişti. Peki, benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar? İşte 7 Nisan 2026 Salı günü güncel fiyatlar…
Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, daha önce motorine 7 lira 67 kuruş, benzine ise 57 kuruş olarak yansıması beklenen fiyat artışları şimdilik askıya alındı. Bu gelişme, nakliye maliyetleri ve genel enflasyon beklentileri açısından piyasalarda olumlu karşılandı.
İL İL GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARI
İstanbul Avrupa Yakası
• Benzin: 62.60 TL
• Motorin: 77.47 TL
• LPG: 34.99 TL
İstanbul Anadolu Yakası
• Benzin: 62.45 TL
• Motorin: 77.32 TL
• LPG: 34.39 TL
Ankara
• Benzin: 63.57 TL
• Motorin: 78.60 TL
• LPG: 34.87 TL
İzmir
• Benzin: 63.85 TL
• Motorin: 78.87 TL
• LPG: 34.79 TL