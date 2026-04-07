Araç sahipleri akaryakıt fiyatlarını yakından takip ediyor. Bugün motorine ve benzine gelmesi beklenen zam dün iptal edilmişti. Peki, benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar? İşte 7 Nisan 2026 Salı günü güncel fiyatlar…

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, daha önce motorine 7 lira 67 kuruş, benzine ise 57 kuruş olarak yansıması beklenen fiyat artışları şimdilik askıya alındı. Bu gelişme, nakliye maliyetleri ve genel enflasyon beklentileri açısından piyasalarda olumlu karşılandı.

İL İL GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

• Benzin: 62.60 TL

• Motorin: 77.47 TL

• LPG: 34.99 TL

İstanbul Anadolu Yakası

• Benzin: 62.45 TL

• Motorin: 77.32 TL

• LPG: 34.39 TL

Ankara

• Benzin: 63.57 TL

• Motorin: 78.60 TL

• LPG: 34.87 TL

İzmir

• Benzin: 63.85 TL

• Motorin: 78.87 TL

• LPG: 34.79 TL

AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıt Tipi Fiyat
Motorin 77.48
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 62.61
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler) 45.33
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 64.95
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 47.56
Gazyağı 100.02
Tüm Akaryakıt Fiyatları
