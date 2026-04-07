Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, daha önce motorine 7 lira 67 kuruş, benzine ise 57 kuruş olarak yansıması beklenen fiyat artışları şimdilik askıya alındı. Bu gelişme, nakliye maliyetleri ve genel enflasyon beklentileri açısından piyasalarda olumlu karşılandı.

İL İL GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

• Benzin: 62.60 TL

• Motorin: 77.47 TL

• LPG: 34.99 TL

İstanbul Anadolu Yakası

• Benzin: 62.45 TL

• Motorin: 77.32 TL

• LPG: 34.39 TL

Ankara

• Benzin: 63.57 TL

• Motorin: 78.60 TL

• LPG: 34.87 TL

İzmir

• Benzin: 63.85 TL

• Motorin: 78.87 TL

• LPG: 34.79 TL