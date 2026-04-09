Madencilik dünyasının etkili isimlerinden Vizsla Copper Corp. Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Craig Parry’den ezber bozan bir analiz geldi.

Kitco News’e konuşan Parry, yatırımcıların odağını sarı metalden "kızıl metale" yani bakıra kaydırması gerektiğini savundu.

"EN GÜÇLÜ YÜKSELİŞ POTANSİYELİ BAKIRDA"

Parry, altının merkez bankası alımları ve jeopolitik risklerle güçlendiğini kabul etse de yapısal arz-talep dengesizliği açısından bakırın çok daha agresif bir büyüme potansiyeli taşıdığını belirtti.

Geçmişteki emtia süper döngüsünde bakırın 0,70 dolardan 4,60 dolara çıkarak altı kat değer kazandığını hatırlatan CEO, bugün çok daha güçlü bir makroekonomik zeminle karşı karşıya olduğumuzu vurguladı.

Parry, "Benim en çok tercih ettiğim varlık kesinlikle bakır. 2000'li yıllarda Çin'in kentleşmesi ana itici güçtü ancak bugünkü küresel elektrifikasyon ve yeşil enerjiye geçiş süreci çok daha geniş çaplı ve kalıcı bir talep yaratıyor" dedi.

200 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM BOŞLUĞU

Bakır piyasasının önündeki en büyük engelin "yeni arzın yokluğu" olduğunu ifade eden Parry, sektörün gelecekteki talebi karşılamak için yaklaşık 200 milyar dolarlık bir yatırıma ihtiyaç duyduğunu tahmin ediyor.

Ancak yüksek sermaye maliyetleri, izin süreçlerindeki zorluklar ve uzun geliştirme süreleri nedeniyle bu boşluğu dolduracak yeterli proje bulunmuyor.

Bakır fiyatı saat 09.03 itibarıyla hafif düşüşle 5,72 dolar seviyelerinde kayda geçti. Parry’ye göre arzın bu talebe yanıt verememesi durumunda fiyatlarda dramatik sıçramalar kaçınılmaz:

• Piyasa Beklentisi: Pound başına 6 - 8 Dolar

• Parry’nin İyimser Tahmini: Pound başına 20 - 30 Dolar (On yılın sonuna kadar)

ALTIN VE GÜMÜŞTE SON DURUM

Altın için "güvenli liman" statüsünün korunduğunu belirten Parry, Ortadoğu’daki gerginliklerin fiziksel talebi geçici olarak baskıladığını ancak ticaret yolları normale döndüğünde hızlı bir toparlanma beklediğini ekledi.

Gümüşü ise "altın ve bakır arasında bir hibrit" olarak tanımlayan Parry, özellikle güneş enerjisi sektöründen gelen yoğun talebin gümüş fiyatlarını desteklemeye devam edeceğini öngörüyor.

2026 İÇİN AGRESİF HAMLE

Kendi şirketinin stratejisine de değinen Parry, 2026 yılı için Alaska ve Britanya Kolombiyası’nda agresif bir arama programı yürüttüklerini açıkladı.

Şirketin amiral gemisi olan Alaska’daki Palmer projesi kapsamında, yüksek tenörlü bakır kaynaklarını genişletmek amacıyla 10.000 metrelik dev bir sondaj programı planlanıyor.

YATIRIMCILAR İÇİN FIRSAT MI?

Madencilik hisselerindeki son satış dalgasını değerlendiren deneyimli yönetici, piyasanın kısa vadeli risklere aşırı tepki verdiğini savundu.

Parry, önümüzdeki 12-18 aylık süreçte madencilik şirketlerinin nakit akışlarının düzeleceğini ve metal fiyatlarındaki artışa paralel olarak hisselerde keskin bir değer kazancı yaşanacağını öngörüyor.

