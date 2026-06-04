Küresel emtia piyasalarının yakından takip ettiği gümüş, son günlerde dar bir bantta işlem görmeye devam ediyor. XAG/USD paritesi 4 Haziran itibarıyla 73 dolar seviyelerinde seyrederken, teknik göstergeler fiyatların önemli bir karar aşamasına yaklaştığına işaret ediyor.

Uzmanlar, mevcut sıkışmanın ardından gümüşte yüksek volatilitenin eşlik edeceği güçlü bir fiyat hareketi yaşanabileceğini değerlendiriyor.

TEKNİK GÖRÜNÜMDE KRİTİK SEVİYELER ÖNE ÇIKIYOR

Piyasa analizlerine göre gümüş fiyatları son haftalarda simetrik üçgen formasyonu içerisinde hareket ediyor. Bu durum, alıcılar ve satıcılar arasındaki mücadelenin giderek yoğunlaştığını ve piyasada yön arayışının sürdüğünü gösteriyor.

Analistler, kısa vadede yukarı yönlü hareketin güç kazanabilmesi için 74,7 dolar seviyesinin aşılması gerektiğini belirtiyor. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 76 dolar ve üzerindeki fiyatlamaların yeniden gündeme gelebileceği ifade ediliyor.

Öte yandan 73,6 dolar civarındaki destek bölgesinin aşağı yönlü kırılması halinde satış baskısının artabileceği ve fiyatların daha düşük seviyeleri test edebileceği değerlendiriliyor.

Kaynak: TradingView

ARZ AÇIĞI VE SANAYİ TALEBİ DESTEK SAĞLIYOR

Gümüş piyasasında uzun vadeli görünümü destekleyen temel unsurların başında arz-talep dengesi geliyor. Uzmanlara göre yenilenebilir enerji yatırımları, veri merkezleri ve yüksek teknoloji sektörlerinden gelen güçlü talep, fiziksel gümüş arzı üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Piyasalarda, 2026 yılında da arz açığının süreceğine yönelik beklentiler gümüş fiyatlarını destekleyen önemli faktörler arasında gösteriliyor.

FAİZ VE DOLAR BASKISI DEVAM EDİYOR

Buna karşın küresel faiz oranlarının yüksek seviyelerde kalması ve doların güçlü görünümünü koruması değerli metaller üzerinde baskı yaratmayı sürdürüyor.

Özellikle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin beklentiler, gümüş fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Uzmanlar, yüksek faiz ortamında yükselişlerin sınırlanabileceğini ancak güçlü sanayi talebi ve arz sıkıntısının fiyatlar için önemli bir destek zemini oluşturduğunu belirtiyor.

Piyasa uzmanları, mevcut teknik sıkışmanın uzun süre devam etmesinin zor olduğunu vurgulayarak, önümüzdeki günlerde gümüş fiyatlarında yeni bir yön hareketinin ortaya çıkabileceğini ifade ediyor.

Kaynak: Dünya

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