Petrol piyasalarında gözler OPEC+'ın pazar günü gerçekleştireceği toplantılara çevrildi. OPEC+ kaynaklarına göre grup, ABD-İran gerilimi nedeniyle yaşanan arz sıkıntılarına rağmen temmuz ayında günlük yaklaşık 188 bin varillik ek üretim artışını değerlendirecek.

Kararın, üst üste dördüncü üretim artışı olması beklenirken, enerji piyasaları hem OPEC+ kararlarını hem de Orta Doğu'daki gelişmeleri yakından takip ediyor.

OPEC+ ÜRETİM ARTIŞINI MASAYA YATIRACAK

Üç OPEC+ kaynağının verdiği bilgiye göre, grubun yedi kilit üyesi temmuz ayı için günlük yaklaşık 188 bin varillik ilave üretim artışını görüşecek.

Öte yandan Hürmüz Boğazı'nda yaşanan aksaklıklar nedeniyle petrol sevkiyatlarında sorunlar devam ediyor. Suudi Arabistan dahil birçok üreticinin müşterilerine tam teslimat yapmakta zorlandığı belirtilirken, Birleşik Arap Emirlikleri'nin OPEC'ten ayrılması da grup üzerindeki baskıyı artırıyor.

OPEC ÜRETİMİNDE SERT GERİLEME

OPEC verilerine göre grubun toplam üretimi şubat ayında günlük 42,77 milyon varil seviyesindeyken, nisan ayında 33,19 milyon varile kadar geriledi.

Pazar günü OPEC ve OPEC+ kapsamında toplam dört ayrı toplantı yapılması planlanırken, tam kapsamlı bakanlar toplantısında mevcut üretim politikasında büyük bir değişiklik beklenmiyor.

PETROL FİYATLARI GERİLEDİ

Petrol fiyatları ise son günlerde düşüş eğilimini sürdürüyor.

ABD ile İran arasında yeni bir çatışma ihtimalinin azalmasıyla birlikte Brent petrol yüzde 2,04 düşüşle 93,09 dolara gerilerken, ABD ham petrolü (WTI) yüzde 2,69 kayıpla 90,54 dolara indi.

Ancak ateşkes görüşmelerinin çıkmaza girmesi, karşılıklı saldırıların sürmesi ve Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmaya devam etmesi enerji piyasalarındaki belirsizliği artırıyor.

ABD STOKLARI 8 MİLYON VARİLDEN FAZLA AZALDI

Petrol piyasalarında dikkat çeken bir diğer gelişme ise ABD stoklarında yaşanan düşüş oldu. Son verilere göre ABD'nin petrol stokları bir haftada 8 milyon varilden fazla azaldı.

Analistler, Hürmüz Boğazı'nın uzun süre kapalı kalması halinde küresel arz sıkıntısının derinleşebileceğini ve petrol rezervlerinin kritik seviyelere gerileyebileceğini belirtiyor.

Teknik açıdan Brent petrolde 89,80 dolar seviyesinin önemli destek noktası olduğu belirtilirken, bu seviyenin altına inilmesi halinde satış baskısının hızlanabileceği ve bir sonraki önemli desteğin 82,15 dolar seviyesinde bulunduğu ifade ediliyor.