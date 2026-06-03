Gümüş fiyatları, güçlü ABD ekonomik verilerinin oluşturduğu baskıya rağmen arz endişeleri ve sanayi talebinin desteğiyle yükseliş potansiyelini koruyor.

Spot gümüş (XAG/USD), çarşamba günü dalgalı bir seyir izlerken 74,735 dolar seviyelerinde işlem gördü. Yatırımcıların odağında ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikası, küresel arz görünümü ve sanayi tarafındaki güçlü talep yer aldı.

GÜMÜŞTE ARZ AÇIĞI BEKLENTİSİ SÜRÜYOR

Gümüş piyasasında uzun vadeli görünümde arz sıkıntısı öne çıkmaya devam ediyor.

Silver Institute ve Metals Focus tarafından hazırlanan Dünya Gümüş Araştırması raporuna göre, 2026 yılında küresel gümüş piyasasında üst üste altıncı kez arz açığı yaşanması bekleniyor.

Raporda, üretimin güçlü sanayi talebini karşılamakta yetersiz kalması nedeniyle arz açığının 46,3 milyon onsa ulaşabileceği belirtildi.

YAPAY ZEKA VE GÜNEŞ ENERJİSİ TALEBİ DESTEKLİYOR

Analistlere göre özellikle güneş enerjisi teknolojileri, yapay zeka veri merkezleri ve elektrikli araç sektörlerinden gelen talep gümüş fiyatlarını desteklemeye devam ediyor.

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Yeşil enerji dönüşümü ve teknoloji yatırımlarının hız kazanmasıyla birlikte sanayi kaynaklı gümüş talebinin güçlü kalacağı değerlendiriliyor.

GÜÇLÜ ABD VERİLERİ DOLARI DESTEKLEDİ

ABD'de açıklanan son JOLTS raporunda açık iş sayısının beklentilerin üzerinde artarak son iki yılın en yüksek seviyesine çıkması, Fed'in faiz politikası beklentilerini etkiledi.

Güçlü istihdam piyasasının Fed'in sıkı para politikasını daha uzun süre sürdürebileceği beklentilerini artırmasıyla dolar endeksi 99,2 seviyesinin üzerine çıktı.

Doların güçlenmesi kısa vadede değerli metaller üzerinde baskı oluşturan unsurlar arasında yer aldı.

ORTA DOĞU'DAKİ GELİŞMELER YAKINDAN İZLENİYOR

Küresel piyasalarda ABD-İran hattındaki gelişmeler de takip ediliyor.

Orta Doğu'da ateşkes sürecine rağmen Keşm Adası çevresinde yaşanan gerilimin enerji piyasalarındaki endişeleri artırdığı belirtiliyor.

Petrol fiyatlarındaki yükseliş, enflasyon beklentilerini canlı tutarken yatırımcıların Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara odaklanmasına neden oluyor.

GÜMÜŞTE KRİTİK SEVİYELER

Teknik göstergelere göre gümüş fiyatları son haftalarda dar bir bantta hareket ediyor.

Analistler, yukarı yönlü hareketlerde 74,10 dolar ve 75,11 dolar seviyelerini ilk direnç noktaları olarak izliyor. Bu seviyelerin aşılması halinde 76,57-77,02 dolar aralığı gündeme gelebilir.

Olası geri çekilmelerde ise 73,08 dolar, 72,50 dolar ve 71,76 dolar seviyeleri destek noktaları olarak öne çıkıyor.

Uzmanlar, güçlü ABD verilerinin kısa vadede baskı oluşturabileceğini ancak sanayi talebi, azalan stoklar ve devam eden arz açığının gümüş fiyatlarını desteklemeyi sürdürdüğünü belirtiyor.