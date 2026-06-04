Geçen hafta 14 bin dolar eşiğini aşarak zirveye yürüyen bakır, dün düşüşe geçmişti. Kırmızı metal bugün düşüş eğilimini sürdürdü. Londra Metal Borsası'nda (LME) işlem gören üç aylık bakır kontratı yüzde 0,5 değer kaybederek ton başına 13.731,58 dolara geriledi.

Böylece kırmızı metal, son dönemde gördüğü zirve seviyelerinden uzaklaşarak yeniden 14 bin dolar eşiğinin altına indi.

Gözler yeni zirvelere çevrilmişken, risk iştahının azalmasıyla gelen düşüş yatırımcıları temkinli pozisyona itti.

JEOPOLİTİK RİSKLER VE BÜYÜME ENDİŞELERİ ETKİLİ OLDU

Bakır ve alüminyum başta olmak üzere temel metaller, Orta Doğu'da devam eden jeopolitik gerilimler ve küresel piyasalardaki risk iştahındaki azalma nedeniyle baskı altında kaldı.

Piyasalarda enerji maliyetlerindeki yükseliş ve küresel ekonomik büyümenin yavaşlayabileceğine yönelik endişeler, metal talebine ilişkin beklentileri zayıflatırken yatırımcıların daha temkinli hareket etmesine neden oldu.

TARİFE BELİRSİZLİĞİ VE KÂR SATIŞLARI ÖNE ÇIKIYOR

Son dönemde bakır fiyatları, arz sıkışıklığına yönelik beklentiler ve ABD'nin olası ithalat tarifelerine ilişkin spekülasyonlarla güçlü bir yükseliş yaşamıştı.

Ancak yatırımcıların bu yükselişin ardından kâr realizasyonuna yönelmesi fiyatlarda geri çekilmeyi beraberinde getirdi.

Piyasalar ayrıca ABD'nin bakır ithalatına yönelik olası yeni düzenlemelerini ve küresel stok hareketlerini yakından izlemeyi sürdürüyor.

"KARIŞIK SİNYALLER GELİYOR"

ING Economics Emtia Stratejisti Ewa Manthey, bakır piyasasında şu an karışık sinyallerin hakim olduğunu belirtti.

Manthey, devam eden arz risklerine rağmen küresel büyüme görünümündeki zayıflama, yükselen enerji maliyetleri ve enflasyon kaynaklı baskıların fiyatlar üzerinde etkili olduğunu ifade etti.

Uzmanlar, yapısal talep dinamiklerinin bakırı desteklemeye devam ettiğini ancak kısa vadede jeopolitik gelişmeler, enerji fiyatları ve ticaret politikalarına ilişkin belirsizliklerin fiyat hareketlerinde belirleyici olacağını değerlendiriyor.

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