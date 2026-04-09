9 Nisan 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapılan açıklamada, banka yönetim kurulunun daha önce genel müdürlüğe verdiği yetki kapsamında sürecin başladığı belirtildi. Başvuru kapsamındaki detaylar ise dikkat çekici:

• İhraç Tutarı: 50.000.000.000 TL (Üst Limit)

• Yöntem: Halka arz, tahsisli satış veya nitelikli yatırımcıya satış seçenekleri kullanılacak.

• Kapsam: İhraç edilecek araçlar, bankanın ilave ana sermaye veya katkı sermaye hesaplamalarına dahil edilecek.

Yapılan başvuru, Halkbank’ın bilançosunu daha dayanıklı hale getirme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Özellikle "ilave ana sermaye" vurgusu, bankanın özkaynak verimliliğini artırmayı hedeflediğini gösteriyor.

Yatırımcılar, bu hamlenin bankanın kredi verme kapasitesine ve orta vadeli büyüme hedeflerine nasıl yansıyacağını yakından takip ediyor.

SIRADA SPK KARARI VAR

Bankanın farklı tür ve vadelerde, bir veya birden fazla defada gerçekleştirmeyi planladığı bu büyük çaplı borçlanma süreci için şimdi gözler SPK’dan gelecek "ihraç tavanı" onayına çevrildi.

Onay alınmasının ardından Halkbank’ın piyasa koşullarına göre ihraç takvimini netleştirmesi bekleniyor.