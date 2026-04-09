Geçtiğimiz Ekim ayında müşterilerine %2–4 arası kripto varlık alokasyonu öneren Morgan Stanley, aynı zamanda 401(k) hesaplarında Bitcoin fonlarına erişim sunmaya başlamıştı.

MSBT’nin lansmanı, bu stratejinin doğal bir devamı olarak görülüyor.

Yeni ETF ile birlikte banka, kriptoyu doğrudan kendi ürün ekosistemine entegre ederek yatırımcısına daha kontrollü ve kurumsal bir kanal sunmayı hedefliyor.

IBIT VE MSBT: ÜRÜN AYNI, DAĞITIM GÜCÜ FARKLI

Piyasada sıkça sorulan sorulardan biri şu: MSBT ile iShares Bitcoin Trust (IBIT) arasındaki fark ne?

Teknik olarak bakıldığında iki ürün de benzer yapıya sahip:

Her ikisi de fiziksel Bitcoin tutuyor ve saklama tarafında Coinbase Custody kullanılıyor.

Ancak asıl fark ürünün kendisinde değil, dağıtım modelinde ortaya çıkıyor.

IBIT, geniş bir bağımsız finansal danışman ağı üzerinden yatırımcılara sunulurken; MSBT, Morgan Stanley’nin yaklaşık 16 bin kişilik kendi danışman kadrosu tarafından doğrudan müşterilere daha düşük maliyetle öneriliyor.

Bu durum, talep dinamiklerini kökten değiştirebilecek bir unsur olarak öne çıkıyor.

6.2 TRİLYON DOLARLIK POTANSİYEL

Morgan Stanley’nin yönettiği yaklaşık 6.2 trilyon dolarlık müşteri varlığının yalnızca %1’inin bile MSBT’ye yönelmesi durumunda, bu büyüklük BlackRock’ın IBIT fonunun toplam varlığına denk bir seviyeye ulaşabilir.

Bu senaryo varsayımsal olsa da, kurumsal sermayenin Bitcoin üzerindeki potansiyel etkisini ortaya koyması açısından dikkat çekiyor.

“DİP” TARTIŞILIRKEN ALTYAPI KURULUYOR

Kripto piyasasında fiyatların dip seviyeleri tartışılmaya devam ederken, büyük finans kurumlarının attığı bu tür adımlar, perde arkasında güçlü bir kurumsal altyapının inşa edildiğine işaret ediyor.

MSBT hamlesi, Bitcoin’in artık yalnızca bireysel yatırımcıların değil, büyük finansal aktörlerin de stratejik radarında olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.