Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre KKM tarafında düşüş sürerken, bir önceki hafta düşüş kaydeden toplam mevduatlar ise yeniden rotayı yukarı çevirerek 28 trilyon 222,4 milyar TL’ye ulaştı.

KREDİ KARTINDA TARİHİ ZİRVE

Haftalık bazda yaşanan yaklaşık 356 milyar TL’lik kredi artışıyla birlikte, bireysel kredi kartı borçları tarihinde ilk kez 3 trilyon TL sınırını aşarak 3 trilyon 12 milyar TL seviyesine ulaştı.

Tüketici kredileri de bu yükselişe eşlik ederek 3,16 trilyon TL’ye tırmandı.

Ticari tarafta da hareketlilik sürdü:

• Taksitli Ticari Krediler: 3,84 trilyon TL.

• Kurumsal Kredi Kartları: 909 milyar TL.

• Takipteki Alacaklar: Risk sinyali vermeye devam ederek 682,6 milyar TL’ye yükseldi.

BANKACILIK SEKTÖRÜ VE DÖVİZ POZİSYONU

Sektörün yabancı para pozisyonlarında dalgalı ancak dengeli bir görünüm hakim.

Bilanço içi açık pozisyon -2,10 trilyon TL seviyesindeyken, bilanço dışı fazla pozisyonun 2,14 trilyon TL'ye çıkmasıyla bankacılık sektörünün net genel döviz pozisyonu 35,8 milyar TL fazlaya geçti.